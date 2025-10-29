ДБР затримало чиновника Одещини за продаж «броні»

Працівниця ДБР під час затримання ексчиновника. Фото: Державне бюро розслідувань

Колишній посадовець однієї із районних військових адміністрацій Одещини організував схему з фіктивним бронюванням для ухилянтів. Він пропонував за гроші знімати чоловіків із розшуку та влаштовувати на об’єкти критичної інфраструктури. Чиновника затримали під час отримання чергового траншу.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Реклама

Читайте також:

Деталі схеми

Експосадовець обіймав посаду завідувача сектору мобілізаційної роботи однієї з районних військових адміністрацій Одещини. Раніше ДБР викрило його схему переправлення військовозобов’язаних за кордон. Зрозумівши, що перша "бізнес-операція" закінчена, він запропонував правоохоронцям добровільно здати поплічників. Поки активно "сприяв" слідству, чиновник організував нову схему.

За даними ДБР, він пропонував за 16 тисяч доларів знімати чоловіків із розшуку та оформляти "бронь" на об’єкти критичної інфраструктури. Під час отримання чергового траншу посадовця затримали.

Як покарають

Ексчиновнику повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України). Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 діб з альтернативою внесення застави — 1,5 млн грн. Санкція статті передбачає покарання до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Досудове слідство триває. Перевіряється коло осіб, можливо причетних до оборудки.

Нагадаємо, ми повідомляли, що ДБР на Львівщині затримало ексглаву Укренерго. Також ми писали, що на Одещині ДБР викрило лікарів військово-лікарської комісії Приморського ТЦК.