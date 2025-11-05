На Одещині затримали чоловіка, який переправляв ухилянтів до Молдови

Затримані чоловіки на кордорні. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

На Одещині 66-річний місцевий житель організував схему незаконного переправлення двох військовозобов’язаних до Молдови. За "допомогу" він вимагав по декілька тисяч доларів із кожного. Чоловік мав довести знайомих до кордону та показати безпечний піший маршрут для перетину державного рубежу.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема втечі

Правоохоронці встановили, що чоловік запропонував двом знайомим провести їх до кордону з Молдовою, показати безпечний маршрут і гарантувати, що на шляху не буде прикордонних нарядів. За це він попросив по 3000 доларів з кожного. Підозрюваний зустрів ухилянтів у Білгород-Дністровському районі, де нині мешкає, і відвіз їх до прикордонного села. Частину грошей отримав дорогою: один заплатив повністю, інший — частково. Біля кордону чоловіка зупинили поліцейські разом із прикордонниками. Операцію задокументували, а фігуранта затримали. У нього вилучили телефон і гроші, отримані незаконним шляхом.

Як покарають

На підставі зібраних доказів йому оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 Кримінального кодексу України — незаконне переправлення осіб через державний кордон із корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення та конфіскацію майна. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом застави 242 240 гривень. Слідчі перевіряють, чи мав чоловік спільників.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили прикордонника, який допомагав чоловікам тікати за кордон. Також ми писали, що в Одесі затримали чоловіка, який допомагав ухилянтам "влаштовуватися" в СБУ.