В Одесі судитимуть двох хлопців за фейковий маршрут до Польщі

Затримані молодики в Одесі. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі двоє 19-річних хлопців пообіцяли одеситу нелегально вивезти його до Польщі. За свої "послуги" вони вимагали понад 7 тисяч доларів. За скоєне молодики постануть перед судом.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Деталі афери

В Одесі двоє молодиків дізналися, що чоловік призовного віку хоче виїхати за кордон, аби уникнути мобілізації. Вони запевнили військовозобов’язаного, що можуть організувати "безпечний маршрут" за кордон поза офіційними пунктами пропуску. Щоб їхня пропозиція здавалася реальнішою, хлопці пообіцяли забезпечити транспорт і навіть "провідника", який нібито супроводжуватиме чоловіка до столиці, а звідти — до Польщі.

За вигадану послугу вони запросили 7,5 тисяч доларів США. Поліцейські затримали фігурантів одразу після того, як один із них отримав усю суму від "клієнта". Під час обшуку вилучили гроші та телефони, які стали речовими доказами.

Як покарають

В поліції зазначили, що досудове розслідування завершено. Зібрано достатньо доказів для обвинувачення у заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому за попередньою змовою групою осіб під час воєнного стану. Санкція статті передбачає до п’яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині викрили 66-річного чоловіка, який допомагав ухилянтам тікати за кордон. Також ми писали, що в Одесі чоловік допомагав військовозабов'язаним "влаштуватися" в СБУ, щоб уникнути мобілізації.