Разоблачен пограничник, который переправлял мужчин в Молдову

В Одесской области пограничник организовал незаконное пересечение границы в Молдову. Он составлял маршруты для "клиентов" и получал за это деньги. Правоохранители задержали его во время очередной попытки переправки. Фигуранту грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Схема для уклонистов

В Одесской области пограничник использовал служебную информацию для организации незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Он оставлял инструкции под цистерной в заранее согласованном месте на окраине пограничного села. Деньги за переправку — по 5 тыс. долларов с человека — нужно было оставлять под трансформатором на обочине дороги и подтверждать фотоотчетом. Правоохранители задержали пограничника неподалеку от этого места с 15 тыс. долларов США при себе.

Как накажут

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранения от должности. Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения.

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили врача, который давал фальшивые справки, чтобы те могли избежать мобилизации. Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, который якобы трудоустраивал в СБУ.