Пограничник на Одесчине помогал с выездом из Украины — схема

Пограничник на Одесчине помогал с выездом из Украины — схема

Ua ru
Дата публикации 17 ноября 2025 14:03
обновлено: 14:00
Разоблачен пограничник, который переправлял мужчин в Молдову
Граница в Одесской области. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Одесской области пограничник организовал незаконное пересечение границы в Молдову. Он составлял маршруты для "клиентов" и получал за это деньги. Правоохранители задержали его во время очередной попытки переправки. Фигуранту грозит заключение в тюрьму.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Читайте также:

Схема для уклонистов

В Одесской области пограничник использовал служебную информацию для организации незаконного пересечения границы мужчинами призывного возраста. Он оставлял инструкции под цистерной в заранее согласованном месте на окраине пограничного села. Деньги за переправку — по 5 тыс. долларов с человека — нужно было оставлять под трансформатором на обочине дороги и подтверждать фотоотчетом. Правоохранители задержали пограничника неподалеку от этого места с 15 тыс. долларов США при себе.

В Одесі затримали прикордонника, який допомагав ухилянтам
Пакет с деньгами. Фото: Государственное бюро расследований

Как накажут

Задержанному сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 332 УК Украины. Сейчас решается вопрос о мере пресечения и отстранения от должности. Санкция статьи предусматривает до 9 лет заключения.

В Одесі затримали прикордонника, який допомагав ухилянтам
Деньги, которые изъяли у пограничника, фото: Государственное бюро расследований

Напомним, мы сообщали, что в Одессе разоблачили врача, который давал фальшивые справки, чтобы те могли избежать мобилизации. Также мы писали, что в Одессе разоблачили мужчину, который якобы трудоустраивал в СБУ.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
