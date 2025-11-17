Відео
Головна Одеса Прикордонник на Одещині допомагав із виїздом з України — схема

Прикордонник на Одещині допомагав із виїздом з України — схема

Ua ru
Дата публікації: 17 листопада 2025 14:03
Оновлено: 14:30
Викрито прикордонника, який переправляв чоловіків до Молдови
Кордон на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині прикордонник організував незаконний перетин кордону до Молдови. Він складав маршрути для "клієнтів" і отримував за це гроші. Правоохоронці затримали його під час чергової спроби переправлення. Фігуранту загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Читайте також:

Схема для ухилянтів

На Одещині прикордонник використовував службову інформацію для організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Він залишав інструкції під цистерною в заздалегідь узгодженому місці на околиці прикордонного села. Гроші за переправлення — по 5 тис. доларів із людини — потрібно було залишати під трансформатором на узбіччі дороги та підтверджувати фотозвітом. Правоохоронці затримали прикордонника неподалік цього місця з 15 тис. доларів США при собі.

В Одесі затримали прикордонника, який допомагав ухилянтам
Пакет з грошима. Фото: Державне бюро розслідувань

Як покарають

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі вирішується питання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення.

В Одесі затримали прикордонника, який допомагав ухилянтам
Гроші, які вилучили у прикордонника. Фото: Державне бюро розслідувань

Нагадаємо, ми повідомляли, що в Одесі викрили лікаря, який давав фальшиві довідки, щоб ті могли уникнути мобілізації. Також ми писали, що в Одесі викрили чоловіка, який нібито працевлаштовував в СБУ.

Одеса прикордонники Одеська область втеча Новини Одеси ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
