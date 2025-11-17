Викрито прикордонника, який переправляв чоловіків до Молдови

Кордон на Одещині. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

На Одещині прикордонник організував незаконний перетин кордону до Молдови. Він складав маршрути для "клієнтів" і отримував за це гроші. Правоохоронці затримали його під час чергової спроби переправлення. Фігуранту загрожує ув’язнення.

Про це повідомили в Державному бюро розслідувань.

Схема для ухилянтів

На Одещині прикордонник використовував службову інформацію для організації незаконного перетину кордону чоловіками призовного віку. Він залишав інструкції під цистерною в заздалегідь узгодженому місці на околиці прикордонного села. Гроші за переправлення — по 5 тис. доларів із людини — потрібно було залишати під трансформатором на узбіччі дороги та підтверджувати фотозвітом. Правоохоронці затримали прикордонника неподалік цього місця з 15 тис. доларів США при собі.

Пакет з грошима. Фото: Державне бюро розслідувань

Як покарають

Затриманому повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України. Наразі вирішується питання запобіжного заходу та відсторонення від посади. Санкція статті передбачає до 9 років ув’язнення.

Гроші, які вилучили у прикордонника. Фото: Державне бюро розслідувань

