Затримання переправників призовників на Одещині

Двоє 22-річних жителів допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїхати до сусідньої країни. План порушників передбачав об’їзд пунктів пропуску та блокпостів. Автівки зупинили прикордонники, а фігуранти отримали підозру. Суд обрав їм тримання під вартою.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Схема втечі

Слідство встановило, що один зі спільників добре знав правила перетину кордону. Він рухався попереду на власній Audi, перевіряючи шлях і наявність блокпостів, а другий водій у Volkswagen перевозив трьох чоловіків призовного віку. Мета — дістатися пішки до молдовського кордону, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Автомобілі затримали прикордонники, а поліцейські задокументували правопорушення. У фігурантів вилучили транспортні засоби та телефони.

Що загрожує

Суд наклав арешт на майно порушників та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через кордон за попередньою змовою групою. За це передбачене покарання до семи років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати певні посади до трьох років.

Встановлюють усіх причетних до злочину. Щодо військовозобов’язаних, які намагалися незаконно виїхати, складено адміністративні протоколи. Їм загрожує штраф або арешт.

