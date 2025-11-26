Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаТранспортВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Спочатку на авто, потім пішки — схема втечі на Одещині

Спочатку на авто, потім пішки — схема втечі на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 26 листопада 2025 12:44
Оновлено: 13:09
Затримання переправників призовників на Одещині
Забор на кордоні. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Двоє 22-річних жителів допомагали чоловікам призовного віку незаконно виїхати до сусідньої країни. План порушників передбачав об’їзд пунктів пропуску та блокпостів. Автівки зупинили прикордонники, а фігуранти отримали підозру. Суд обрав їм тримання під вартою.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама
Читайте також:

Схема втечі

Слідство встановило, що один зі спільників добре знав правила перетину кордону. Він рухався попереду на власній Audi, перевіряючи шлях і наявність блокпостів, а другий водій у Volkswagen перевозив трьох чоловіків призовного віку. Мета — дістатися пішки до молдовського кордону, оминаючи офіційні пункти пропуску.

Автомобілі затримали прикордонники, а поліцейські задокументували правопорушення. У фігурантів вилучили транспортні засоби та телефони.

Що загрожує

Суд наклав арешт на майно порушників та обрав запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою. Обом чоловікам повідомили про підозру за ч. 2 ст. 332 КК України – сприяння незаконному переправленню осіб через кордон за попередньою змовою групою. За це передбачене покарання до семи років позбавлення волі з додатковою забороною обіймати певні посади до трьох років.

Встановлюють усіх причетних до злочину. Щодо військовозобов’язаних, які намагалися незаконно виїхати, складено адміністративні протоколи. Їм загрожує штраф або арешт.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який допомагав чоловікам знятися з обліку в ТЦК. Також ми писали, що на Одещині викрили одразу три схеми для уникнення мобілізації.

Одеса Одеська область втеча Новини Одеси мобілізація ухилянти
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації