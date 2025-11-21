Штраф 103 700 грн військовому за вплив на рішення ТЦК

Суддя з молотком. Фото ілюстративне: iStock

Колишній військовослужбовець з Одеси брав участь у корупційній схемі. Чоловік допомагав групі осіб організувати зняття людини з розшуку як ухилянта від мобілізації та оформлення відстрочки за хабар. Він уклав угоду зі слідством, повністю визнав провину та зобов'язався співпрацювати у викритті спільників.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі схеми

Приморський районний суд міста Одеси затвердив вирок чоловіку, якого обвинувачували у впливі на рішення посадових осіб за гроші. Слідство встановило, що він діяв у змові з іншими людьми, серед яких були цивільні особи та інспектор, відповідальний за військовий облік. Ця група вирішила збагатитися на допомозі ухилянтам. Вони пропонували за гроші "вирішити питання": зняти людину з розшуку і оформити їй законну відстрочку від мобілізації.

Протягом кількох місяців, з лютого по квітень 2025 року, учасники схеми отримали від одного громадянина загальну суму, що перевищує 16 000 доларів США та додаткові 20 000 гривень. Ці гроші були платою за те, щоб людина отримала відстрочку, нібито через необхідність догляду за матір'ю.

Як покарали

Обвинувачений, який раніше був солдатом резерву, повністю визнав, що брав участь у цьому злочині. Він уклав угоду з прокурором, де головною умовою була його співпраця зі слідством. Чоловік зобов'язався дати свідчення, які допоможуть викрити інших чотирьох учасників цієї корупційної схеми. Суд врахував його активне сприяння розкриттю злочину як пом'якшувальну обставину.

Зважаючи на те, що він повністю визнав провину і допомагає слідству, суд вирішив не відправляти його до в'язниці. Натомість, колишній військовий отримав узгоджене покарання — штраф у розмірі 103 700 гривень. Це рішення показує, що держава зацікавлена не лише в покаранні, а й у швидкому викритті всієї корупційної мережі.

