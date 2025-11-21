Штраф 103 700 грн военному за влияние на решение ТЦК

Судья с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Бывший военнослужащий из Одессы участвовал в коррупционной схеме. Мужчина помогал группе лиц организовать снятие человека с розыска как уклониста от мобилизации и оформление отсрочки за взятку. Он заключил сделку со следствием, полностью признал вину и обязался сотрудничать в разоблачении сообщников.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали схемы

Приморский районный суд города Одессы утвердил приговор мужчине, которого обвиняли во влиянии на решения должностных лиц за деньги. Следствие установило, что он действовал в сговоре с другими людьми, среди которых были гражданские лица и инспектор, ответственный за воинский учет. Эта группа решила обогатиться на помощи уклонистам. Они предлагали за деньги "решить вопрос": снять человека с розыска и оформить ему законную отсрочку от мобилизации.

В течение нескольких месяцев, с февраля по апрель 2025 года, участники схемы получили от одного гражданина общую сумму, превышающую 16 000 долларов США и дополнительные 20 000 гривен. Эти деньги были платой за то, чтобы человек получил отсрочку, якобы из-за необходимости ухода за матерью.

Как наказали

Обвиняемый, который ранее был солдатом резерва, полностью признал, что участвовал в этом преступлении. Он заключил соглашение с прокурором, где главным условием было его сотрудничество со следствием. Мужчина обязался дать показания, которые помогут разоблачить других четырех участников этой коррупционной схемы. Суд учел его активное содействие раскрытию преступления как смягчающее обстоятельство.

Несмотря на то, что он полностью признал вину и помогает следствию, суд решил не отправлять его в тюрьму. Вместо этого, бывший военный получил согласованное наказание — штраф в размере 103 700 гривен. Это решение показывает, что государство заинтересовано не только в наказании, но и в быстром разоблачении всей коррупционной сети.

Напомним, мы сообщали, что в Коломые судили мужчину, который уклонялся от службы и поджег авто. Также мы писали, что в Одесской области приговор получил военный, который совершил смертельное ДТП.