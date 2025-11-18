Видео
Видео

За экс-мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог — детали

За экс-мэра Одессы Геннадия Труханова внесли залог — детали

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 18:42
обновлено: 18:43
За Геннадия Труханова внесли залог — что известно
Бывший городской голова Одессы (2014-2025) Геннадий Труханов. Фото: Труханов/Facebook

За бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова полностью внесли залог по делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей громады. Адвокат чиновника сообщил, что необходимую сумму собрали более 25 человек.

Об этом адвокат Труханова Александр Лысак сообщил "Суспільному" во вторник, 18 ноября.

Читайте также:

За Труханова внесли залог — что известно

Во вторник, 18 ноября, стало известно, что за бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова внесли залог. Речь идет о мере пресечения по делу об участии в преступной организации и незаконном завладении землей территориальной громады.

Известно, что в целом Труханов должен был уплатить 42 миллиона гривен. Ранее он внес 30 миллионов гривен, однако после увеличения залога должен был доплатить еще 12 миллионов гривен.

По словам адвоката чиновника, платить необходимую сумму начали сразу после решения суда, а остаток средств внесли в понедельник, 17 ноября.

"К этому присоединилось более 25 человек", — сказал правовед, представляющий интересы Труханова в суде.

Что известно о подозрении Труханову

По версии следствия, в 2016-2019 годах участники преступной организации, среди которых был и бывший мэр Одессы, создали схему незаконной передачи земель Одесской громады под застройку. Участки отдавали в аренду без конкурса заранее определенным застройщикам, что нанесло громаде ущерб на 689 миллионов гривен. Также фигурантов подозревают в отмывании средств.

Подозрение Геннадию Труханову объявили в 2021 году, тогда же ВАКС назначил ему залог в 30 миллионов гривен, который он оплатил. А 7 ноября этого года стало известно, что размер залога увеличили до 42 миллионов гривен.

Ранее мы информировали, что бывшему городскому голове Одессы Геннадию Труханову избрали меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с ношением электронного браслета.

Впоследствии стало известно, что Высший антикоррупционный суд постановил изменить меру пресечения для Труханова — сумма залога выросла.

А в пятницу, 14 ноября, появилась информация, что залог, определенный для Труханова, в полном объеме так и не внесли.

Одесса Геннадий Труханов залог расследование судебные решения
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
