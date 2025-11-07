ВАКС повысил залог Труханову до 42 миллионов гривен

Геннадий Труханов во время общения с журналистами. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Высший антикоррупционный суд постановил изменить меру пресечения для бывшего мэра Одессы. Сумма залога для Геннадия Труханова выросла до 42 миллионов гривен. Следствие считает, что он причастен к схеме незаконного отчуждения городских земель и легализации средств.

Об этом сообщили в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Решение суда

ВАКС частично удовлетворил ходатайство прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры. Коллегия судей увеличила залог с 30 до 42 миллионов гривен, но отказала во взятии обвиняемого под стражу. По материалам следствия, в 2016-2019 годах члены преступной организации разработали схему передачи земельных участков громады Одессы под застройку без конкурса. Компании-застройщики платили деньги или передавали имущество злоумышленникам, которые через подконтрольных лиц в горсовете обеспечивали принятие нужных решений. Согласно экспертизе, убытки общины составляют 689 миллионов гривен. Также выявлены факты легализации доходов, полученных преступным путем.

Дело Галантерника

Речь идет о деле предпринимателя Владимира Галантерника, которое еще в декабре 2024 года направили в суд. Фигурантами являются 16 человек — среди них Галантерник, бывший мэр Одессы Геннадий Труханов, чиновники горсовета, экс-прокурор области и руководители компании "Будова". По данным НАБУ, участники схемы завладели шестью земельными участками под застройку — на Гагаринском плато, Варненской, Жаботинского и Академической улицах. Строительство на этих участках осуществляла компания "Будова", которую связывают с Галантерником.

Подозреваемым инкриминируют участие в преступной организации, злоупотребление властью, присвоение имущества, легализацию незаконных доходов и получение неправомерной выгоды.

Напомним, мы сообщали о том, кого из одесских чиновников судят вместе с Трухановым по делу о потопе. Также мы писали, что на сессии Одесского городского совета депутатам объявили, что Геннадий Труханов больше не мэр.