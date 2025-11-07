ВАКС підвищив заставу Труханову до 42 мільйонів гривень

Геннадій Труханов під час спілкування з журналістами. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Вищий антикорупційний суд ухвалив змінити запобіжний захід для колишнього мера Одеси. Сума застави для Геннадія Труханова зросла до 42 мільйонів гривень. Слідство вважає, що він причетний до схеми незаконного відчуження міських земель і легалізації коштів.

Про це повідомили в Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Рішення суду

ВАКС частково задовольнив клопотання прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Колегія суддів збільшила заставу з 30 до 42 мільйонів гривень, але відмовила у взятті обвинуваченого під варту. За матеріалами слідства, у 2016–2019 роках члени злочинної організації розробили схему передачі земельних ділянок громади Одеси під забудову без конкурсу. Компанії-забудовники сплачували гроші або передавали майно зловмисникам, які через підконтрольних осіб у міськраді забезпечували ухвалення потрібних рішень. Згідно з експертизою, збитки громади становлять 689 мільйонів гривень. Також виявлено факти легалізації доходів, здобутих злочинним шляхом.

Справa Галантерника

Йдеться про справу підприємця Володимира Галантерника, яку ще в грудні 2024 року скерували до суду. Фігурантами є 16 осіб — серед них Галантерник, колишній мер Одеси Геннадій Труханов, посадовці міськради, експрокурор області та керівники компанії "Будова". За даними НАБУ, учасники схеми заволоділи шістьма земельними ділянками під забудову — на Гагарінському плато, Варненській, Жаботинського та Академічній вулицях. Будівництво на цих ділянках здійснювала компанія "Будова", яку пов’язують із Галантерником.

Підозрюваним інкримінують участь у злочинній організації, зловживання владою, привласнення майна, легалізацію незаконних доходів та одержання неправомірної вигоди.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, кого з одеських чиновників судять разом із Трухановим у справі про потоп. Також ми писали, що на сесії Одеської міської ради депутатам оголосили, що Геннадій Труханов більше не мер.