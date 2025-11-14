Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса За экс-мэра Одессы Труханову не внесли залог — детали

За экс-мэра Одессы Труханову не внесли залог — детали

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 11:01
обновлено: 11:01
Залог для экс-мэра Одессы Труханова по делу о земле
Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Залог, определенный для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о вероятном завладении имуществом громады, в полном объеме так и не внесли. Часть средств он уплатил ранее, однако остальная сумма не поступила в установленный срок.

Об этом сообщило издание "Суспільне".

Реклама
Читайте также:

Залог за Труханова

За бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова не внесли полную сумму залога в рамках дела об участии в преступной организации и незаконном завладении земельными участками общины. В целом он должен был уплатить 42 миллиона гривен: ранее Труханов уже перечислил 30 миллионов, но после увеличения залога осталось доплатить еще 12 миллионов. Однако средства не поступили в установленный срок.

Адвокат Александр Лысак, в свою очередь, заявил, что на данный момент внесена не вся сумма, но залог планируют оплатить полностью. Вчера, 13 ноября, закончился пятидневный срок, в течение которого деньги должны были перевести.

Что известно о подозрении

Следствие установило, что в 2016-2019 годах участники преступной организации, среди которых был и Труханов, разработали схему незаконной передачи земель общины под застройку. Участки передавали в аренду без конкурса заранее определенным застройщикам, что повлекло убытки на 689 миллионов гривен. Фигурантов также подозревают в отмывании средств.

Подозрение Труханову объявили в 2021 году. Тогда ВАКС определил залог в 30 миллионов гривен, который он оплатил. 7 ноября этого года суд увеличил размер залога до 42 миллионов.

Напомним, мы сообщали о том, что суд изменил меру пресечения Труханову. Сумма залога выросла до более 40 миллионов. Также мы писали, что стало известно имена чиновников, которых будут судить по делу о потопе в Одессе.

 

 

Одесса суд Геннадий Труханов Одесская область залог Новости Одессы
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации