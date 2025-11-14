Залог для экс-мэра Одессы Труханова по делу о земле

Экс-мэр Одессы Геннадий Труханов. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Залог, определенный для бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова по делу о вероятном завладении имуществом громады, в полном объеме так и не внесли. Часть средств он уплатил ранее, однако остальная сумма не поступила в установленный срок.

Об этом сообщило издание "Суспільне".

Залог за Труханова

За бывшего городского голову Одессы Геннадия Труханова не внесли полную сумму залога в рамках дела об участии в преступной организации и незаконном завладении земельными участками общины. В целом он должен был уплатить 42 миллиона гривен: ранее Труханов уже перечислил 30 миллионов, но после увеличения залога осталось доплатить еще 12 миллионов. Однако средства не поступили в установленный срок.

Адвокат Александр Лысак, в свою очередь, заявил, что на данный момент внесена не вся сумма, но залог планируют оплатить полностью. Вчера, 13 ноября, закончился пятидневный срок, в течение которого деньги должны были перевести.

Что известно о подозрении

Следствие установило, что в 2016-2019 годах участники преступной организации, среди которых был и Труханов, разработали схему незаконной передачи земель общины под застройку. Участки передавали в аренду без конкурса заранее определенным застройщикам, что повлекло убытки на 689 миллионов гривен. Фигурантов также подозревают в отмывании средств.

Подозрение Труханову объявили в 2021 году. Тогда ВАКС определил залог в 30 миллионов гривен, который он оплатил. 7 ноября этого года суд увеличил размер залога до 42 миллионов.

Напомним, мы сообщали о том, что суд изменил меру пресечения Труханову. Сумма залога выросла до более 40 миллионов. Также мы писали, что стало известно имена чиновников, которых будут судить по делу о потопе в Одессе.