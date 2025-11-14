Застава для ексмера Одеси Труханова у справі про землю

Ексмер Одеси геннадій Труханов. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Заставу, визначену для колишнього мера Одеси Геннадія Труханова у справі про ймовірне заволодіння майном громади, у повному обсязі так і не внесли. Частину коштів він сплатив раніше, однак решта суми не надійшла у встановлений строк.

Про це повідомило видання "Суспільне".

Реклама

Читайте також:

Застава за Труханова

За колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова не внесли повну суму застави у межах справи про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння земельними ділянками громади. Загалом він мав сплатити 42 мільйони гривень: раніше Труханов уже перерахував 30 мільйонів, але після збільшення застави залишилося доплатити ще 12 мільйонів. Однак кошти не надійшли у визначений термін.

Адвокат Олександр Лисак, у свою чергу, заявив, що на даний момент внесено не всю суму, але заставу планують сплатити повністю. Учора, 13 листопада, закінчився п’ятиденний строк, протягом якого гроші мали перевести.

Що відомо про підозру

Слідство встановило, що у 2016–2019 роках учасники злочинної організації, серед яких був і Труханов, розробили схему незаконної передачі земель громади під забудову. Ділянки передавали в оренду без конкурсу заздалегідь визначеним забудовникам, що спричинило збитки на 689 мільйонів гривень. Фігурантів також підозрюють у відмиванні коштів.

Підозру Труханову оголосили у 2021 році. Тоді ВАКС визначив заставу у 30 мільйонів гривень, яку він сплатив. 7 листопада цього року суд збільшив розмір застави до 42 мільйонів.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що суд змінив запобіжний захід Труханову. Сума застави зросла до понад 40 мільйонів. Також ми писали, що стало відомо імена чиновників, яких судитимуть у справі про потоп в Одесі.