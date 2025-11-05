Ігор Коваль призначив нових радників в Одесі

В.о. мера Одеси Ігор Коваль. Фото ілюстративне: Одеська міська рада

Виконувач обов’язків мера Одеси Ігор Коваль призначив трьох радників. Двоє з них раніше працювали в команді ексмера Геннадія Труханова. Вони займатимуться питаннями культури, цифрового розвитку та взаємодії з правоохоронцями.

Про це стало відомо з розпоряджень виконувача обов’язків мера Ігоря Коваля.

Нові радники Коваля

Ігор Коваль, який виконує обов’язки міського голови та є секретарем міськради, призначив собі трьох радників. Ними на громадських засадах стали:

Антон Скуфінський — з питань взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи. Його призначили з 29 жовтня 2025 року строком на рік.

Олена Павлова — з питань культури, мистецтв і туризму. Вона працювала радницею мера ще з 2015 року й тепер знову обійме цю посаду з 3 листопада. •

Вероніка Етнарович — з питань цифрового розвитку та соціально-гуманітарної сфери. Вона приєдналася до мерії у 2023 році як радниця Геннадія Труханова та продовжить роботу вже в команді Коваля.

Усі призначення здійснено на підставі особистих заяв посадовців.

Нагадаємо, ми повідомляли, що в одеській міській раді кадрові зміни — звільнилися двоє посадовців. Також ми писали, що віцемерку Одеси Ганну Позднякову відправили під нічний домашній арешт через справу про затоплення в Одесі.