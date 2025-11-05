Видео
Видео

Главная Одесса Советники мэра вернулись — назначения в одесском горсовете

Советники мэра вернулись — назначения в одесском горсовете

Ua ru
Дата публикации 5 ноября 2025 13:45
обновлено: 13:41
Игорь Коваль назначил новых советников в Одессе
И.о. мэра Одессы Игорь Коваль. Фото иллюстративное: Одесский городской совет

Исполняющий обязанности мэра Одессы Игорь Коваль назначил трех советников. Двое из них ранее работали в команде экс-мэра Геннадия Труханова. Они будут заниматься вопросами культуры, цифрового развития и взаимодействия с правоохранителями.

Об этом стало известно из распоряжений исполняющего обязанности мэра Игоря Коваля.

Новые советники Коваля

Игорь Коваль, который исполняет обязанности городского головы и является секретарем горсовета, назначил себе трех советников. Ими на общественных началах стали:

  • Антон Скуфинский — по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы. Его назначили с 29 октября 2025 года сроком на год.
  • Елена Павлова — по вопросам культуры, искусств и туризма. Она работала советником мэра еще с 2015 года и теперь снова займет эту должность с 3 ноября.
  • Вероника Этнарович — по вопросам цифрового развития и социально-гуманитарной сферы. Она присоединилась к мэрии в 2023 году как советник Геннадия Труханова и продолжит работу уже в команде Коваля.

Все назначения осуществлены на основании личных заявлений должностных лиц.

Напомним, мы сообщали, что в одесском городском совете кадровые изменения — уволились двое чиновников. Также мы писали, что вице-мэра Одессы Анну Позднякову отправили под ночной домашний арест из-за дела о затоплении в Одессе.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
