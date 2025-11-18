За Геннадія Труханова внесли заставу — що відомо

Колишній міський голова Одеси (2014—2025) Геннадій Труханов. Фото: Труханов/Facebook

За колишнього мера Одеси Геннадія Труханова повністю внесли заставу у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею громади. Адвокат посадовця повідомив, що необхідну суму зібрали понад 25 людей.

Про це адвокат Труханова Олександр Лисак повідомив "Суспільному" у вівторок, 18 листопада.

Реклама

Читайте також:

За Труханова внесли заставу — що відомо

У вівторок, 18 листопада, стало відомо, що за колишнього міського голову Одеси Геннадія Труханова внесли заставу. Мовиться про запобіжний захід у справі про участь у злочинній організації та незаконне заволодіння землею територіальної громади.

Відомо, що загалом Труханов повинен був сплатити 42 мільйони гривень. Раніше він вніс 30 мільйонів гривень, проте після збільшення застави мав доплатити ще 12 мільйонів гривень.

За словами адвоката посадовця, сплачувати необхідну суму почали одразу після ухвали суду, а залишок коштів внесли у понеділок, 17 листопада.

"До цього долучилось понад 25 людей", — сказав правознавець, що представляє інтереси Труханова у суді.

Що відомо про підозру Труханову

За версією слідства, у 2016–2019 роках учасники злочинної організації, серед яких був і колишній мер Одеси, створили схему незаконної передачі земель Одеської громади під забудову. Ділянки віддавали в оренду без конкурсу заздалегідь визначеним забудовникам, що завдало громаді збитків на 689 мільйонів гривень. Також фігурантів підозрюють у відмиванні коштів.

Підозру Геннадію Труханову оголосили у 2021 році, тоді ж ВАКС призначив йому заставу у 30 мільйонів гривень, яку він сплатив. А 7 листопада цього року стало відомо, що розмір застави збільшили до 42 мільйонів гривень.

Раніше ми інформували, що колишньому міському голові Одеси Геннадію Труханову обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту з носінням електронного браслета.

Згодом стало відомо, що Вищий антикорупційний суд ухвалив змінити запобіжний захід для Труханова — сума застави зросла.

А в п'ятницю, 14 листопада, з'явилася інформація, що заставу, визначену для Труханова, у повному обсязі так і не внесли.