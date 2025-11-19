Суд осудил нетрезвого водителя за смертельный наезд в Пасицелах

Судья с молотком в руке. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области, в селе Пасицелы военнослужащий в состоянии опьянения сбил мужчину на дороге. После наезда водитель уехал с места происшествия и попытался скрыть тело. На суде он признал вину и согласился с обстоятельствами дела.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий, находясь дома и употребляя алкоголь вместе со знакомыми, решил ночью поехать на автомобиле Ford Escort. В состоянии опьянения, он выехал на улицу Тараса Шевченко в селе Пасицелы со скоростью около 25-30 км/ч. На участке дороги возле дома № 1 он приблизился к лежащему на проезжей части мужчине, которого мог увидеть заблаговременно. Водитель не сбавил скорость и не затормозил. Автомобиль наехал на пешехода, после чего тело оказалось под днищем и было протянуто по дороге. От полученных множественных травм мужчина погиб. Экспертиза установила, что смерть наступила от разрыва сердца и массивных повреждений внутренних органов.

Водитель остановился только через некоторое время. Увидев тело под машиной, он испугался, не вызвал полицию и поехал дальше. Впоследствии вернулся, положил тело в багажник и перевез домой, пытаясь скрыть происшествие. Во время допроса он объяснил, что не почувствовал момента наезда. На суде обвиняемый признал вину, раскаялся и попросил не исследовать доказательства, поскольку соглашается с обстоятельствами.

Как наказали

Суд признал, что водитель нарушил сразу несколько требований Правил дорожного движения, в частности относительно управления в состоянии опьянения, невнимательности и непринятия мер для избежания наезда. Это стало прямой причиной смерти потерпевшего. Смягчающим обстоятельством суд учел искреннее раскаяние и содействие раскрытию преступления. Отягчающих обстоятельств не установлено. Обвиняемый ранее не судим, на учете у нарколога и психиатра не состоит, является военнослужащим и участником боевых действий.

Приговором суда мужчине назначено 5 лет лишения свободы и 7 лет запрета управлять транспортными средствами. Также он должен компенсировать государству расходы на проведение экспертиз — 42 787,20 грн.

