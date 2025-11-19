Відео
Військовий на Одещині збив людину — що вирішив суд

Військовий на Одещині збив людину — що вирішив суд

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 01:36
Оновлено: 17:43
Суд засудив нетверезого водія за смертельний наїзд у Пасицелах
Суддя з молотком в руці. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині, у селі Пасицели військовослужбовець у стані сп’яніння збив чоловіка на дорозі. Після наїзду водій поїхав з місця події та спробував приховати тіло. На суді він визнав провину й погодився з обставинами справи.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець, перебуваючи вдома та вживаючи алкоголь разом зі знайомими, вирішив уночі поїхати на автомобілі Ford Escort. В стані сп’яніння, він виїхав на вулицю Тараса Шевченка в селі Пасицели зі швидкістю близько 25–30 км/год. На ділянці дороги біля будинку № 1 він наблизився до лежачого на проїзній частині чоловіка, якого міг побачити завчасно. Водій не зменшив швидкість і не загальмував. Автомобіль наїхав на пішохода, після чого тіло опинилося під днищем і було протягнуте дорогою. Від отриманих множинних травм чоловік загинув. Експертиза встановила, що смерть настала від розриву серця та масивних ушкоджень внутрішніх органів.

Водій зупинився лише за деякий час. Побачивши тіло під машиною, він злякався, не викликав поліцію й поїхав далі. Згодом повернувся, поклав тіло до багажника та перевіз додому, намагаючись приховати подію. Під час допиту він пояснив, що не відчув моменту наїзду. На суді обвинувачений визнав провину, розкаявся та попросив не досліджувати докази, оскільки погоджується з обставинами.

Як покарали

Суд визнав, що водій порушив одразу кілька вимог Правил дорожнього руху, зокрема щодо керування у стані сп’яніння, неуважності та невжиття заходів для уникнення наїзду. Це стало прямою причиною смерті потерпілого. Пом’якшуючою обставиною суд врахував щире каяття та сприяння розкриттю злочину. Обтяжувальних обставин не встановлено. Обвинувачений раніше не судимий, на обліку у нарколога й психіатра не перебуває, є військовослужбовцем і учасником бойових дій.

Вироком суду чоловікові призначено 5 років позбавлення волі та 7 років заборони керувати транспортними засобами. Також він має компенсувати державі витрати на проведення експертиз — 42 787,20 грн.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині покарали військового, який привіз набої з фронту. Також ми писали, що військовий отримав вирок за те, що побив поліцейського.

Автор:
Долженко Катерина
Автор:
Долженко Катерина
