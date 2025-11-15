Відео
Головна Одеса Привласнив міну та набої — як покарали військового на Одещині

Привласнив міну та набої — як покарали військового на Одещині

Ua ru
Дата публікації: 15 листопада 2025 01:36
Оновлено: 17:26
Вирок військовому за зберігання набоїв і протитанкової міни
Суддівський молоток. Фото ілюстративне: iStock

В Овідіополі на Одещині у військового виявили майже 150 патронів та протитанкову міну. Чоловік повністю визнав провину та співпрацював зі слідством. Однак уникнути покарання не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Військовослужбовець однієї з частин на Одещині незаконно придбав 141 патрон калібру 5,45 мм, які використовуються для автоматів Калашнікова. Усі набої він зберігав удома в Овідіопольському районі. Згодом, він чоловік на узбережжі біля села Санжійка викопав із землі протитанкову міну ТМ-62М і також переніс її до себе додому, попри те, що перебування на цій території було заборонене.

Того ж дня поліція провела санкціонований обшук за місцем проживання військового. Правоохоронці вилучили всі патрони, запаковані у сейф-пакети, а також протитанкову міну.

Як покарали

Під час судового розгляду чоловік визнав провину, підтвердив усі обставини та не заперечував докази. Суд врахував його службу, позитивну характеристику, першу судимість, щире каяття та допомогу слідству. Вироком суду йому призначили три роки позбавлення волі за незаконне зберігання боєприпасів. Однак від покарання його звільнили, встановивши один рік іспитового строку. Протягом цього часу військовий має не виїжджати за кордон без дозволу та періодично з’являтися до органу пробації.

141 патрон суд постановив знищити, а міну ТМ-62М — передати інженерно-саперному взводу. Також з чоловіка стягнули 1 782,80 грн витрат на експертизу.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, що на Одещині військовий побив поліцейського. Також ми писали, що у Полтаві покарали чоловіка, який підробляв повістки ТЦК для ухилянтів.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
