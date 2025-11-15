Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Присвоил мину и патроны — как наказали военного на Одесчине

Присвоил мину и патроны — как наказали военного на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 15 ноября 2025 01:36
обновлено: 17:26
Приговор военному за хранение патронов и противотанковой мины
Судейский молоток. Фото иллюстративное: iStock

В Овидиополе Одесской области у военного обнаружили почти 150 патронов и противотанковую мину. Мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама
Читайте также:

Детали дела

Военнослужащий одной из частей в Одесской области незаконно приобрел 141 патрон калибра 5,45 мм, которые используются для автоматов Калашникова. Все патроны он хранил дома в Овидиопольском районе. Впоследствии, он мужчина на побережье возле села Санжейка выкопал из земли противотанковую мину ТМ-62М и также перенес ее к себе домой, несмотря на то, что пребывание на этой территории было запрещено.

В тот же день полиция провела санкционированный обыск по месту жительства военного. Правоохранители изъяли все патроны, упакованные в сейф-пакеты, а также противотанковую мину.

Как наказали

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину, подтвердил все обстоятельства и не отрицал доказательства. Суд учел его службу, положительную характеристику, первую судимость, искреннее раскаяние и помощь следствию. Приговором суда ему назначили три года лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Однако от наказания его освободили, установив один год испытательного срока. В течение этого времени военный должен не выезжать за границу без разрешения и периодически появляться в орган пробации.

141 патрон суд постановил уничтожить, а мину ТМ-62М — передать инженерно-саперному взводу. Также с мужчины взыскали 1 782,80 грн расходов на экспертизу.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области военный избил полицейского. Также мы писали, что в Полтаве наказали мужчину, который подделывал повестки ТЦК для уклонистов.

Одесса армия Одесская область Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации