Приговор военному за хранение патронов и противотанковой мины

В Овидиополе Одесской области у военного обнаружили почти 150 патронов и противотанковую мину. Мужчина полностью признал вину и сотрудничал со следствием. Однако избежать наказания не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Военнослужащий одной из частей в Одесской области незаконно приобрел 141 патрон калибра 5,45 мм, которые используются для автоматов Калашникова. Все патроны он хранил дома в Овидиопольском районе. Впоследствии, он мужчина на побережье возле села Санжейка выкопал из земли противотанковую мину ТМ-62М и также перенес ее к себе домой, несмотря на то, что пребывание на этой территории было запрещено.

В тот же день полиция провела санкционированный обыск по месту жительства военного. Правоохранители изъяли все патроны, упакованные в сейф-пакеты, а также противотанковую мину.

Как наказали

Во время судебного разбирательства мужчина признал вину, подтвердил все обстоятельства и не отрицал доказательства. Суд учел его службу, положительную характеристику, первую судимость, искреннее раскаяние и помощь следствию. Приговором суда ему назначили три года лишения свободы за незаконное хранение боеприпасов. Однако от наказания его освободили, установив один год испытательного срока. В течение этого времени военный должен не выезжать за границу без разрешения и периодически появляться в орган пробации.

141 патрон суд постановил уничтожить, а мину ТМ-62М — передать инженерно-саперному взводу. Также с мужчины взыскали 1 782,80 грн расходов на экспертизу.

Напомним, мы сообщали о том, что в Одесской области военный избил полицейского. Также мы писали, что в Полтаве наказали мужчину, который подделывал повестки ТЦК для уклонистов.