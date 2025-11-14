Суд в Одесской области дал испытательный срок военному за удар полицейского

Молоток судьи на столе. Фото иллюстративное: iStock

В Одесской области военнослужащий напал на правоохранителя. Мужчина признал вину, извинился перед потерпевшим и раскаялся в содеянном. Суд признал его виновным, поэтому наказания избежать не удалось.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Обвиняемый — матрос, военнослужащий по контракту морской пехоты, уроженец села Фараоновка, женат, имеет двух малолетних детей. Ранее не судим, находился в распоряжении командира своей части. Инцидент произошел около 18:15 по месту жительства военного. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он подошел к капитану полиции — инспектору сектора реагирования патрульной полиции Белгород-Днестровского райотдела — и, осознавая, что перед ним работник правоохранительного органа, нанес ему удар кулаком в голову.

В результате удара полицейский получил легкое телесное повреждение — синяк и рану на внутренней стороне губы. На суде военный признал свою вину полностью, подтвердил обстоятельства происшествия и объяснил, что в тот вечер был пьян. Он искренне раскаялся, попросил прощения у потерпевшего и пообещал больше не повторять подобного. Пострадавший полицейский рассказал, что прибыл на вызов — во дворе происходил семейный конфликт, и на месте была женщина со следами крови, которая заверила, что все уладилось. Именно в этот момент появился обвиняемый и внезапно ударил правоохранителя в лицо.

Как наказали

Суд, учитывая признание и раскаяние обвиняемого, признал его виновным по части 2 статьи 345 Уголовного кодекса Украины — умышленное причинение работнику правоохранительного органа легких телесных повреждений. Учитывая смягчающее обстоятельство — искреннее раскаяние, а также наличие у военного семьи и статуса участника боевых действий, суд решил, что его исправление возможно без изоляции от общества. Отягчающим обстоятельством признали совершение преступления в состоянии алкогольного опьянения.

Обвиняемому назначили наказание в виде двух лет ограничения свободы, но освободил военного от его отбывания с испытательным сроком на два года. В течение этого времени он обязан периодически являться в орган пробации, сообщать об изменении места жительства или работы и не выезжать за пределы Украины без разрешения. Контроль за поведением осужденного возложен на командира воинской части, где он служит. Если же военный уволится со службы до завершения испытательного срока, надзор будет осуществлять пробация по месту жительства.

Напомним, мы сообщали о том, как наказали мужчину, отказавшегося от боевой повестки. Также мы писали, что житель Ивано-Франковска предстал перед судом за то, что уклонялся от службы и поджег авто.