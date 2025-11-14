Суд на Одещині дав іспитовий строк військовому за удар поліцейського

Молоток судді на столі. Фото ілюстративне: iStock

На Одещині військовослужбовець напав на правоохоронця. Чоловік визнав провину, вибачився перед потерпілим і розкаявся у скоєному. Суд визнав його винним, тому покарання уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Обвинувачений — матрос, військовослужбовець за контрактом морської піхоти, уродженець села Фараонівка, одружений, має двох малолітніх дітей. Раніше не судимий, перебував у розпорядженні командира своєї частини. Інцидент стався близько 18:15 за місцем проживання військового. Перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, він підійшов до капітана поліції — інспектора сектору реагування патрульної поліції Білгород-Дністровського райвідділу — і, усвідомлюючи, що перед ним працівник правоохоронного органу, наніс йому удар кулаком у голову.

Внаслідок удару поліцейський отримав легке тілесне ушкодження — синець і рану на внутрішній стороні губи. На суді військовий визнав свою провину повністю, підтвердив обставини події й пояснив, що того вечора був напідпитку. Він щиро розкаявся, попросив вибачення у потерпілого й пообіцяв більше не повторювати подібного. Потерпілий поліцейський розповів, що прибув на виклик — у дворі відбувався сімейний конфлікт, і на місці була жінка зі слідами крові, яка запевнила, що все владналося. Саме в цей момент з’явився обвинувачений і раптово вдарив правоохоронця в обличчя.

Як покарали

Суд, врахувавши зізнання та каяття обвинуваченого, визнав його винним за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України — умисне заподіяння працівникові правоохоронного органу легких тілесних ушкоджень. Враховуючи пом’якшувальну обставину — щире каяття, а також наявність у військового сім’ї та статусу учасника бойових дій, суд вирішив, що його виправлення можливе без ізоляції від суспільства. Обтяжувальною обставиною визнали вчинення злочину у стані алкогольного сп’яніння.

Обвинуваченому призначили покарання у вигляді двох років обмеження волі, але звільнив військового від його відбування з випробувальним строком на два роки. Протягом цього часу він зобов’язаний періодично з’являтися до органу пробації, повідомляти про зміну місця проживання чи роботи та не виїжджати за межі України без дозволу. Контроль за поведінкою засудженого покладено на командира військової частини, де він служить. Якщо ж військовий звільниться зі служби до завершення іспитового строку, нагляд здійснюватиме пробація за місцем проживання.

