Вирок військовому за зберігання патронів у Білгороді-Дністровському

Військовослужбовець з Одещини незаконно придбав і зберігав бойові набої у власному будинку. Чоловік визнав провину та пояснив, що привіз патрони із зони бойових дій "на пам’ять". За скоєне він поніс покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

У Білгороді-Дністровському міськрайонному суді завершився розгляд кримінального провадження щодо місцевого жителя, військовослужбовця 3-го механізованого батальйону. На момент події він служив розвідником у званні старшого солдата, мав двох неповнолітніх дітей і раніше не притягувався до відповідальності. Слідство встановило, що військовий, перебуваючи на службі в Сумській області, незаконно взяв 207 патронів калібру 5,45×39 мм та 8 патронів калібру 5,56×45 мм НАТО. Він пояснив, що боєприпаси там видавали без обліку, а частину військові брали як сувеніри.

Чоловік відправив їх додому Новою поштою та зберігав у машині біля будинку, щоб діти не знайшли їх у домі. Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили всі патрони та чотири споряджені магазини. Експертизи підтвердили, що набої були бойовими й промислового виробництва.

Як покарали

У суді військовий повністю визнав провину, щиро розкаявся та заявив, що не усвідомлював наслідків. Феміда врахувала це як пом’якшувальні обставини. Обтяжуючих факторів у справі не встановили. Йому призначили три роки позбавлення волі за незаконне придбання, носіння та зберігання боєприпасів.

Водночас, керуючись ст. 75 КК України, суд звільнив чоловіка від реального відбування покарання з випробувальним строком один рік. На цей період він має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання. Арешт на вилучене майно частково скасували. Патрони та магазини передадуть Збройним силам України. Також з чоловіка стягнуть 7 131,20 грн витрат за проведення двох судових експертиз.

