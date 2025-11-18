Видео
Военный привез патроны с фронта — что решил суд на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 01:36
обновлено: 17:28
Приговор военному за хранение патронов в Белгороде-Днестровском
Судья за столом с молотком. Фото иллюстративное: iStock

Военнослужащий из Одесской области незаконно приобрел и хранил боевые патроны в собственном доме. Мужчина признал вину и объяснил, что привез патроны из зоны боевых действий "на память". За содеянное он понес наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

В Белгороде-Днестровском горрайонном суде завершилось рассмотрение уголовного производства в отношении местного жителя, военнослужащего 3-го механизированного батальона. На момент происшествия он служил разведчиком в звании старшего солдата, имел двух несовершеннолетних детей и ранее не привлекался к ответственности. Следствие установило, что военный, находясь на службе в Сумской области, незаконно взял 207 патронов калибра 5,45×39 мм и 8 патронов калибра 5,56×45 мм НАТО. Он пояснил, что боеприпасы там выдавали без учета, а часть военные брали как сувениры.

Мужчина отправил их домой Новой почтой и хранил в машине возле дома, чтобы дети не нашли их в доме. Во время санкционированного обыска полицейские изъяли все патроны и четыре снаряженные магазины. Экспертизы подтвердили, что патроны были боевыми и промышленного производства.

Как наказали

В суде военный полностью признал вину, искренне раскаялся и заявил, что не осознавал последствий. Фемида учла это как смягчающие обстоятельства. Отягчающих факторов по делу не установили. Ему назначили три года лишения свободы за незаконное приобретение, ношение и хранение боеприпасов.

В то же время, руководствуясь ст. 75 УК Украины, суд освободил мужчину от реального отбывания наказания с испытательным сроком один год. На этот период он должен периодически появляться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства. Арест на изъятое имущество частично отменили. Патроны и магазины передадут Вооруженным силам Украины. Также с мужчины взыщут 7 131,20 грн расходов за проведение двух судебных экспертиз.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области наказали военного, который присвоил мину и патроны. Также мы писали, что военный избил полицейского — суд вынес приговор.

Одесса Одесская область боеприпасы Новости Одессы наказание судебные решения
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
