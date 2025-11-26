Задержание переправщиков призывников в Одесской области

Сначала на авто, потом пешком — схема побега на Одесчине
Двое 22-летних жителей помогали мужчинам призывного возраста незаконно выехать в соседнюю страну. План нарушителей предусматривал объезд пунктов пропуска и блокпостов. Машины остановили пограничники, а фигуранты получили подозрение. Суд избрал им содержание под стражей.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Схема побега
Следствие установило, что один из сообщников хорошо знал правила пересечения границы. Он двигался впереди на собственной Audi, проверяя путь и наличие блокпостов, а второй водитель в Volkswagen перевозил трех мужчин призывного возраста. Цель — добраться пешком до молдавской границы, минуя официальные пункты пропуска.
Автомобили задержали пограничники, а полицейские задокументировали правонарушения. У фигурантов изъяли транспортные средства и телефоны.
Что грозит
Суд наложил арест на имущество нарушителей и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через границу по предварительному сговору группой. За это предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности до трех лет.
Устанавливают всех причастных к преступлению. В отношении военнообязанных, которые пытались незаконно выехать, составлены административные протоколы. Им грозит штраф или арест.
