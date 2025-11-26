Задержание переправщиков призывников в Одесской области

Забор на границе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Двое 22-летних жителей помогали мужчинам призывного возраста незаконно выехать в соседнюю страну. План нарушителей предусматривал объезд пунктов пропуска и блокпостов. Машины остановили пограничники, а фигуранты получили подозрение. Суд избрал им содержание под стражей.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Схема побега

Следствие установило, что один из сообщников хорошо знал правила пересечения границы. Он двигался впереди на собственной Audi, проверяя путь и наличие блокпостов, а второй водитель в Volkswagen перевозил трех мужчин призывного возраста. Цель — добраться пешком до молдавской границы, минуя официальные пункты пропуска.

Автомобили задержали пограничники, а полицейские задокументировали правонарушения. У фигурантов изъяли транспортные средства и телефоны.

Что грозит

Суд наложил арест на имущество нарушителей и избрал меры пресечения в виде содержания под стражей. Обоим мужчинам сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 332 УК Украины — содействие незаконной переправке лиц через границу по предварительному сговору группой. За это предусмотрено наказание до семи лет лишения свободы с дополнительным запретом занимать определенные должности до трех лет.

Устанавливают всех причастных к преступлению. В отношении военнообязанных, которые пытались незаконно выехать, составлены административные протоколы. Им грозит штраф или арест.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области судили военного, который помогал мужчинам сняться с учета в ТЦК. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили сразу три схемы для избежания мобилизации.