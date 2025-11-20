Відео
Одразу три схеми втечі для ухилянтів викрили на Одещині

Дата публікації: 20 листопада 2025 14:53
Оновлено: 14:49
Схеми втечі призовників через кордон на Одещині
Один із затриманих чоловіків. Фото: Одеська обласна прокуратура

В Одеській області викрили одразу три схеми втечі призовників за межі країни. До їх організації причетні мешканці Одеси та області, серед яких і чоловік, що діяв просто зі слідчого ізолятора. Правоохоронці зафіксували спроби незаконного виїзду та зібрали докази щодо кожного епізоду.

Про це повідомили в Одеській обласній прокуратурі.

Схеми втечі

В Одесі та області викрили трьох чоловіків, які організовували виїзд призовників за кордон поза офіційними пунктами пропуску. За даними прокуратури, один із підозрюваних — 33-річний одесит, переправляв "клієнтів" через так звані зелені ділянки. За таку послугу він брав по 10 тисяч доларів США.

Ще одного фігуранта, 44-річного мешканця області, вважають організатором окремої схеми. Він діяв дистанційно, з прихованого телефону у слідчому ізоляторі. За 3 тисячі доларів США з людини чоловік налагодив канал незаконного виїзду до Молдови. У квітні він намагався забезпечити втечу трьох призовників, але правоохоронці вчасно це припинили. Підозру також отримав житель Одещини, який оформлював чоловікам документи та скеровував їх до малолюдних ділянок кордону. За такі "послуги" він просив 9 тисяч доларів із кожного.

Як покарають

Усі дії кваліфікували як організацію незаконного переправлення осіб через державний кордон. Фігурантам загрожує до 9 років тюрми з конфіскацією майна. Триває подальше слідство.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині прикордонник допомагав ухилянтам тікати за кордон. Також ми писали, що на Одещині викрили схему виїзду чоловіків з країни.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
