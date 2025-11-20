Схемы побега призывников через границу в Одесской области

Один из задержанных мужчин. Фото: Одесская областная прокуратура

В Одесской области разоблачили сразу три схемы побега призывников за пределы страны. К их организации причастны жители Одессы и области, среди которых и мужчина, действовавший прямо из следственного изолятора. Правоохранители зафиксировали попытки незаконного выезда и собрали доказательства по каждому эпизоду.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

Схемы побега

В Одессе и области разоблачили трех мужчин, которые организовывали выезд призывников за границу вне официальных пунктов пропуска. По данным прокуратуры, один из подозреваемых — 33-летний одессит, переправлял "клиентов" через так называемые зеленые участки. За такую услугу он брал по 10 тысяч долларов США.

Еще одного фигуранта, 44-летнего жителя области, считают организатором отдельной схемы. Он действовал дистанционно, со скрытого телефона в следственном изоляторе. За 3 тысячи долларов США с человека мужчина наладил канал незаконного выезда в Молдову. В апреле он пытался обеспечить побег трех призывников, но правоохранители вовремя это прекратили. Подозрение также получил житель Одесской области, который оформлял мужчинам документы и направлял их к малолюдным участкам границы. За такие "услуги" он просил 9 тысяч долларов с каждого.

Как накажут

Все действия квалифицировали как организацию незаконной переправки лиц через государственную границу. Фигурантам грозит до 9 лет тюрьмы с конфискацией имущества. Продолжается дальнейшее следствие.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области пограничник помогал уклонистам бежать за границу. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили схему выезда мужчин из страны.