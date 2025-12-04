В Одесской области посредника, который переправлял мужчин в Молдову

Задержание беглецов в Одесской области. Фото: Государственная пограничная служба

Житель Болградского района Одесской области, за деньги переправлял военнообязанных в Молдову вне пунктов пропуска. Мужчину задержали во время того, как он сопровождал "клиента" до границы. У него изъяли авто и доллары, полученные за сделку.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали побега

Полицейские Болградского района совместно с Измаильскими пограничниками остановили схему незаконного выезда мужчин за границу. Следствие установило, что 51-летний житель одного из сел Кубейской общины искал клиентов в мессенджере и предлагал им "помощь" с нелегальным пересечением границы. За свои услуги он требовал 8 000 долларов.

Делец договорился с 27-летним мужчиной, забрал его и на собственной машине довез до пограничного села. После получения денег он повел "клиента" пешком до границы и должен был показать маршрут, по которому можно обойти пограничные наряды. В этот момент его задержали.

Что грозит

Во время обыска правоохранители изъяли транспортное средство и доллары, полученные незаконным путем. Суд наложил на имущество арест. Злоумышленнику объявили подозрение по ч. 3 ст. 332 УКУ — незаконная переправка лиц через государственную границу из корыстных побуждений. Санкция статьи предусматривает до девяти лет заключения и конфискацию имущества. Суд взял фигуранта под стражу с правом внесения залога в 242 тыс. грн, но он не воспользовался этой возможностью.

Напомним, мы сообщали, что в Одесской области перекрыли очередной канал побега для уклонистов. Также мы писали, что на Ровенщине будут судить двух водителей, которые убегали от пограничников.