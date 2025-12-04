На Одещині посередника, який переправляв чоловіків до Молдови

Затримання втікачів на Одещині. Фото: Державна прикордонна служба

Житель Болградського району, що на Одещині, за гроші переправляв військовозобов’язаних до Молдови поза пунктами пропуску. Чоловіка затримали під час того, як він супроводжував "клієнта" до кордону. У нього вилучили авто та долари, отримані за оборудку.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі втечі

Поліцейські Болградського району спільно з Ізмаїльськими прикордонниками зупинили схему незаконного виїзду чоловіків за кордон. Слідство встановило, що 51-річний мешканець одного з сіл Кубейської громади шукав клієнтів у месенджері та пропонував їм "допомогу" з нелегальним перетином кордону. За свої послуги він вимагав 8 000 доларів.

Ділок домовився з 27-річним чоловіком, забрав його та на власній автівці довіз до прикордонного села. Після отримання грошей він повів "клієнта" пішки до кордону та мав показати маршрут, яким можна оминути прикордонні наряди. У цей момент його затримали.

Що загрожує

Під час обшуку правоохоронці вилучили транспортний засіб і долари, отримані незаконним шляхом. Суд наклав на майно арешт. Зловмиснику оголосили підозру за ч. 3 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через державний кордон з корисливих мотивів. Санкція статті передбачає до дев’яти років ув’язнення та конфіскацію майна. Суд взяв фігуранта під варту з правом внесення застави у 242 тис. грн, але він не скористався цією можливістю.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині перекрили черговий канал втечі для ухилянтів. Також ми писали, що на Рівненщині судитимуть двох водіїв, які тікали від прикордонників.