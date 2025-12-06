Затримали одесита за спробу нелегально вивезти чоловіка до Молдови

Затримані втікачі на кордоні з Молдовою. Фото: Нацполіція

На Одещині правоохоронці затримали чоловіка, який за гроші переправляв військовозобов’язаного українця до Молдови поза пунктами пропуску. Порушників викрили під час руху до кордону.

Про це у суботу, 6 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Як працювала схема втечі

Правоохоронці кажуть, що 42-річний житель Одеси діяв разом із невстановленим спільником. Саме він у месенджері знайшов 23-річного чоловіка, який хотів незаконно виїхати до Молдови й погоджувався заплатити за це.

Водій забрав "клієнта" в Одесі та повіз у бік кордону. За свої послуги він отримав 43 000 гривень. За даними слідства, "поводир" мав не лише доставити військовозобов’язаного до прикордонної смуги, а й дати інструкції, як обійти наряди та перейти кордон.

Яке покарання за незаконне переправлення за кордон

Коли авто наблизилося до прикордонного району, правоохоронці перехопили транспорт. Організатору втечі повідомили про підозру в незаконному переправленні осіб через державний кордон, йому загрожує до дев’яти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

