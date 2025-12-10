Видео
Україна
Главная Одесса Вез гранаты в багажнике авто — на Одесчине задержали мужчину

Вез гранаты в багажнике авто — на Одесчине задержали мужчину

Ua ru
Дата публикации 10 декабря 2025 10:05
Задержание с гранатами в Одесской области: что нашли в авто мужчины
Задержан мужчина, который вез гранаты. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали 37-летнего мужчину, в машине которого обнаружили боевые гранаты. Правоохранители изъяли опасные предметы, а суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Полицейские нашли гранаты в багажнике

По их данным, полицейские в Белгород-Днестровском остановили автомобиль, во время обыска в багажнике нашли два корпуса ручных осколочных гранат и два запала.

Віз гранати у багажнику авто — на Одещині затримали чоловіка - фото 1
Найденные боеприпасы найдены. Фото: Нацполиция

По заключению взрывотехнической службы, речь идет о Ф-1, относящихся к боевым припасам и пригодных к использованию. Мужчина не объяснил, где взял боеприпасы и для чего они ему были нужны. Все предметы изъяли и направили на экспертизу.

Какое наказание за хранение боеприпасов

Следователи собрали достаточные доказательства и сообщили мужчине о подозрении по статье незаконное ношение, хранение или приобретение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 75 700 гривен.

Напомним, в Одессе посреди улицы застрелили мужчину. Также мы писали, что в Одесской области разоблачили группировку, которая продавала детей за границу под видом законного усыновления.

Одесса граната Одесская область боеприпасы Новости Одессы судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
