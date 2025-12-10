Задержание с гранатами в Одесской области: что нашли в авто мужчины

Задержан мужчина, который вез гранаты. Фото: Нацполиция

В Одесской области задержали 37-летнего мужчину, в машине которого обнаружили боевые гранаты. Правоохранители изъяли опасные предметы, а суд уже избрал ему меру пресечения.

Об этом в среду, 10 декабря, сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Полицейские нашли гранаты в багажнике

По их данным, полицейские в Белгород-Днестровском остановили автомобиль, во время обыска в багажнике нашли два корпуса ручных осколочных гранат и два запала.

Найденные боеприпасы найдены. Фото: Нацполиция

По заключению взрывотехнической службы, речь идет о Ф-1, относящихся к боевым припасам и пригодных к использованию. Мужчина не объяснил, где взял боеприпасы и для чего они ему были нужны. Все предметы изъяли и направили на экспертизу.

Какое наказание за хранение боеприпасов

Следователи собрали достаточные доказательства и сообщили мужчине о подозрении по статье незаконное ношение, хранение или приобретение боеприпасов. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Суд избрал задержанному меру пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в 75 700 гривен.

