Стрельба в Одессе 9 декабря — среди улицы убили мужчину

В Одессе среди улицы застрелили мужчину — детали от полиции
В Одессе вечером 9 декабря среди улицы застрелили мужчину. Сейчас на месте работают правоохранители и выясняют детали смертельного инцидента на Фонтанской дороге.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Стрельба в Одессе 9 декабря
Правоохранители рассказали, что около 18:00 очевидцы сообщили о звуках выстрелов. Кроме того, на улице обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавший погиб на месте происшествия. Известно, что инцидент произошел на Фонтанской дороге.
"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Детали позже", — говорится в сообщении.
