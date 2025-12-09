Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса В Одессе среди улицы застрелили мужчину — детали от полиции

В Одессе среди улицы застрелили мужчину — детали от полиции

Ua ru
Дата публикации 9 декабря 2025 19:10
Стрельба в Одессе 9 декабря — среди улицы убили мужчину
Полиция на месте стрельбы в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе вечером 9 декабря среди улицы застрелили мужчину. Сейчас на месте работают правоохранители и выясняют детали смертельного инцидента на Фонтанской дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Реклама
Читайте также:

Стрельба в Одессе 9 декабря

Правоохранители рассказали, что около 18:00 очевидцы сообщили о звуках выстрелов. Кроме того, на улице обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавший погиб на месте происшествия. Известно, что инцидент произошел на Фонтанской дороге.

Стрілянина в Одесі 9 грудня
Правоохранители на месте стрельбы. Фото: Нацполиция
В Одесі сталася стрільба 9 грудня
Правоохранитель на месте трагедии в Одессе. Фото: Нацполиция
null
Автомобиль правоохранителей на месте инцидента. Фото: Нацполиция

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Детали позже", — говорится в сообщении.

Напомним, 5 декабря в Одессе мужчина устроил драку со стрельбой прямо во дворе многоэтажки. За содеянное хулигану грозит лишение свободы.

Также мы писали, что 24 ноября стрельба случилась во львовской школе №13. Спор между родителями перерос в физический конфликт.

Одесса убийство стрельба полиция расследование
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации