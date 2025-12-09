Стрельба в Одессе 9 декабря — среди улицы убили мужчину

Полиция на месте стрельбы в Одессе. Фото: Нацполиция

В Одессе вечером 9 декабря среди улицы застрелили мужчину. Сейчас на месте работают правоохранители и выясняют детали смертельного инцидента на Фонтанской дороге.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Стрельба в Одессе 9 декабря

Правоохранители рассказали, что около 18:00 очевидцы сообщили о звуках выстрелов. Кроме того, на улице обнаружили мужчину с огнестрельными ранениями. Пострадавший погиб на месте происшествия. Известно, что инцидент произошел на Фонтанской дороге.

Правоохранители на месте стрельбы. Фото: Нацполиция

Правоохранитель на месте трагедии в Одессе. Фото: Нацполиция

Автомобиль правоохранителей на месте инцидента. Фото: Нацполиция

"Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастное к совершению преступления лицо. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований. Детали позже", — говорится в сообщении.

