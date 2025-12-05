В Одессе задержали хулигана: стрельба и избиение: стрельба и избиение

Задержанный в Одессе дебошир. Фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

В Одессе 26-летний мужчина, открыл стрельбу из пистолета прямо во дворе многоэтажки, угрожал людям, повредил чужие автомобили и ударил женщину. Задержанному хулигану уже сообщили о подозрении. За содеянное ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Детали инцидента

Происшествие случилось поздно вечером в Киевском районе Одессы. Мужчина, идя по двору многоэтажки, неожиданно выстрелил из устройства для резиновых пуль. На выстрел отреагировала одна из местных жительниц, которая выгуливала собак, и сделала незнакомцу замечание. Вместо того, чтобы успокоиться, агрессивный мужчина набросился на людей. Сперва он разбил зеркала на двух припаркованных автомобилях, а затем начал ругаться и угрожать присутствующим пистолетом. Когда граждане попытались его унять, он ударил одну из женщин по голове.

На место сразу прибыли вызванные полицейские. Они задержали дебошира и изъяли у него оружие с патронами. Мужчина отказался давать какие-либо объяснения своим действиям. Оружие, патроны и стреляную гильзу направили на экспертизу.

Пистолет, который изъяли у мужчины, фото: Главное управление Нацполиции Одесской области

Что грозит

Фигуранту сообщили о подозрении в хулиганстве, совершенном с применением специально приспособленного для нанесения телесных повреждений предмета (ч. 4 ст. 296 УК Украины). Суд отправил подозреваемого под стражу. Однако он имеет право внести залог в сумме более 211 тысяч гривен. За содеянное мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

