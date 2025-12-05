Відео
Головна Одеса Нічний терор в Одесі — чоловік влаштував бійку зі стріляниною

Нічний терор в Одесі — чоловік влаштував бійку зі стріляниною

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 12:50
В Одесі затримали хулігана: стрілянина та побиття
Затриманий в Одесі дебошир. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

В Одесі 26-річний чоловік, відкрив стрілянину з пістолета прямо у дворі багатоповерхівки, погрожував людям, пошкодив чужі автомобілі та вдарив жінку. Затриманому хулігану вже повідомили про підозру. За скоєне йому загрожує позбавлення волі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Деталі інциденту

Подія трапилася пізно ввечері у Київському районі Одеси. Чоловік, йдучи двором багатоповерхівки, несподівано вистрілив з пристрою для гумових куль. На постріл відреагувала одна з місцевих мешканок, яка вигулювала собак, і зробила незнайомцю зауваження. Замість того, щоб заспокоїтися, агресивний чоловік накинувся на людей. Спершу він розбив дзеркала на двох припаркованих автомобілях, а потім почав лаятися і погрожувати присутнім пістолетом. Коли громадяни спробували його вгамувати, він ударив одну з жінок по голові.

На місце одразу прибули викликані поліцейські. Вони затримали дебошира та вилучили у нього зброю з набоями. Чоловік відмовився давати будь-які пояснення своїм діям. Зброю, набої та стріляну гільзу скерували на експертизу.

В Одесі сталася стрілянина та бійка
Пістолет, який вилучили у чоловіка. Фото: Головне управління Нацполіції Одещини

Що загрожує

Фігуранту повідомили про підозру у хуліганстві, вчиненому із застосуванням спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень предмета (ч. 4 ст. 296 КК України). Суд відправив підозрюваного під варту. Однак він має право внести заставу в сумі понад 211 тисяч гривень. За скоєне чоловіку загрожує до семи років позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на дитячому святі у Каліфорнії сталася масова стрілянина. Також ми писали, що біля Білого дому стріляли у нацгвардійців — є жертви.

Одеса бійка стрілянина Одеська область дебош Новини Одеси Нацполіція
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
