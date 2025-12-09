Стрілянина в Одесі 9 грудня — серед вулиці вбили чоловіка

Поліція на місці стрілянини в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі ввечері 9 грудня серед вулиці застрелили чоловіка. Наразі на місці працюють правоохоронці та з'ясовують деталі смертельного інциденту на Фонтанській дорозі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіція в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Стрілянина в Одесі 9 грудня

Правоохоронці розповіли, що близько 18:00 очевидці повідомили про звуки пострілів. Крім того, на вулиці виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Потерпілий загинув на місці події. Відомо, що інцидент трапився на Фонтанській дорозі.

Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція

Правоохоронець на місці трагедії в Одесі. Фото: Нацполіція

Авто правоохоронців на місці інциденту. Фото: Нацполіція

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня в Одесі чоловік влаштував бійку зі стріляниною прямо у дворі багатоповерхівки. За скоєне хулігану загрожує позбавлення волі.

Також ми писали, що 24 листопада стрілянина трапилася у львівській школі №13. Суперечка між батьками переросла у фізичний конфлікт.