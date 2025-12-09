Стрілянина в Одесі 9 грудня — серед вулиці вбили чоловіка

В Одесі серед вулиці застрелили чоловіка — деталі від поліції
В Одесі ввечері 9 грудня серед вулиці застрелили чоловіка. Наразі на місці працюють правоохоронці та з'ясовують деталі смертельного інциденту на Фонтанській дорозі.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіція в Одеській області.
Стрілянина в Одесі 9 грудня
Правоохоронці розповіли, що близько 18:00 очевидці повідомили про звуки пострілів. Крім того, на вулиці виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Потерпілий загинув на місці події. Відомо, що інцидент трапився на Фонтанській дорозі.
"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.
