Україна
В Одесі серед вулиці застрелили чоловіка — деталі від поліції

В Одесі серед вулиці застрелили чоловіка — деталі від поліції

Ua ru
Дата публікації: 9 грудня 2025 19:10
Стрілянина в Одесі 9 грудня — серед вулиці вбили чоловіка
Поліція на місці стрілянини в Одесі. Фото: Нацполіція

В Одесі ввечері 9 грудня серед вулиці застрелили чоловіка. Наразі на місці працюють правоохоронці та з'ясовують деталі смертельного інциденту на Фонтанській дорозі.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіція в Одеській області. 

Читайте також:

Стрілянина в Одесі 9 грудня

Правоохоронці розповіли, що близько 18:00 очевидці повідомили про звуки пострілів. Крім того, на вулиці виявили чоловіка з вогнепальними пораненнями. Потерпілий загинув на місці події. Відомо, що інцидент трапився на Фонтанській дорозі. 

Стрілянина в Одесі 9 грудня
Правоохоронці на місці стрілянини. Фото: Нацполіція
В Одесі сталася стрільба 9 грудня
Правоохоронець на місці трагедії в Одесі. Фото: Нацполіція
null
Авто правоохоронців на місці інциденту. Фото: Нацполіція

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетну до скоєння злочину особу. Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Деталі згодом", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 5 грудня в Одесі чоловік влаштував бійку зі стріляниною прямо у дворі багатоповерхівки. За скоєне хулігану загрожує позбавлення волі.  

Також ми писали, що 24 листопада стрілянина трапилася у львівській школі №13. Суперечка між батьками переросла у фізичний конфлікт.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
