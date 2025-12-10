Затримання з гранатами на Одещині: що знайшли в авто чоловіка

Затриманий чоловік, який віз гранати. Фото: Нацполіція

На Одещині затримали 37-річного чоловіка, у машині якого виявили бойові гранати. Правоохоронці вилучили небезпечні предмети, а суд уже обрав йому запобіжний захід.

Про це у середу, 10 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Поліцейські знайшли гранати у багажнику

За їхніми даними, поліцейські в Білгород-Дністровському зупинили автомобіль, під час обшуку в багажнику знайшли два корпуси ручних осколкових гранат та два запали.

Знайдені боєприпаси. Фото: Нацполіція

За висновком вибухотехнічної служби, йдеться про Ф-1, що належать до бойових припасів і придатні до використання. Чоловік не пояснив, де взяв боєприпаси та для чого вони йому були потрібні. Усі предмети вилучили та направили на експертизу.

Яке покарання за зберігання боєприпасів

Слідчі зібрали достатні докази та повідомили чоловіку про підозру за статтею незаконне носіння, зберігання чи придбання бойових припасів. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Суд обрав затриманому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 75 700 гривень.

