Діти на продаж за кордон: деталі слідства на Одещині

Затримання учасників схеми. Фото: Одеська прокуратура

На Одещині викрили угруповання, яке продавало дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, за кордон під виглядом законного усиновлення. Правоохоронці встановили щонайменше 25 постраждалих і зупинили спробу вивезення 12 дітей.

Про це повідомило Головне управління Нацполіції в Одеській області.

На Одещині викрили схему продажу дітей

Відомо, що учасники групи оформлювали фіктивну опіку, підробляли документи, організовували поїздки дітей за кордон і отримували за це плату від іноземців. За даними слідства, ядром групи були дві жінки-перекладачки та засновник благодійного фонду, який проживає за кордоном. Саме він прикривав діяльність схеми "міжнародною гуманітарною роботою".

До незаконних операцій вони залучили 13 чоловіків та 2 жінок, оформлюючи їх опікунами дітей. Це дозволяло вивозити дітей за кордон навіть попри заборону міжнародного усиновлення під час воєнного стану.

Фігуранти видавали себе за впливових чиновників та адвокатів, тиснули на посадовців служб у справах дітей і співробітників ТЦК та СП.

"Хостинги" як прикриття для відбору дітей

В Одеській обласній прокуратурі повідомили, що схема працювала через так звані "хостинги" — короткі поїздки дітей за кордон нібито для відпочинку та оздоровлення. Насправді цей час використовували для знайомства з іноземними сім’ями та підбору потенційних усиновлювачів.

Правоохоронці встановили, що угруповання намагалося незаконно переправити щонайменше 25 дітей із шести областей: Донецької, Запорізької, Львівської, Миколаївської, Одеської та Черкаської.

13 дітей вони вже встигли доставити до іноземної держави. Спробу вивезення 12 дітей було зупинено під час спецоперацій.

Яке покарання за торгівлю дітьми

Трьом ключовим учасникам схеми оголошено про підозру за такими статтями:

ч. 3 ст. 149 ККУ — торгівля людьми;

ч. 3 ст. 332 ККУ — незаконне переправлення осіб через кордон;

ч. 3 ст. 358 ККУ — підроблення документів.

Санкція сукупності цих статтей до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна. Двоє підозрюваних затримані. Суд обрав їм запобіжний захід — тримання під вартою із заставою понад 2 млн грн.

Слідство перевіряє причетність чиновників служб у справах дітей, представників органів місцевого самоврядування та інтернатних закладів у різних областях.

