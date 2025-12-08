Відео
Сімейна трагедія на Одещині — син до смерті забив матір

Сімейна трагедія на Одещині — син до смерті забив матір

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 10:37
Смертельне побиття жінки на Одещині: підозрюваний син
Чоловік, якого підозрюють в убивстві рідної матері. Фото: Нацполіція

На Одещині сталася трагедія — після нічного конфлікту 74-річна жінка загинула від тілесних ушкоджень. Поліцейські встановили, що їх завдав її син. Чоловіка вже затримали та повідомили про підозру.

Про це у понеділок, 8 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

На Одещині син вбив матір

За даними правоохоронців, до медиків у Березівському районі серед ночі звернувся 44-річний мешканець району, повідомивши, що його мати нібито впала та травмувалася. Коли лікарі приїхали за викликом до приватного будинку, вони виявили жінку без ознак життя та одразу сповістили поліцію.

Під час першочергових слідчих дій правоохоронці з’ясували, що травми були отримані не випадково. За даними слідства, між матір’ю та сином виникла раптова сварка, під час якої чоловік кілька разів ударив жінку. Отримані ушкодження стали смертельними.

Яке покарання за вбивство

Підозрюваного затримали. Після збирання доказів йому оголосили підозру за статтею умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілої. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі.

За клопотанням слідчих суд обрав чоловікові запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. 

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині 60-річна жінка спалила свого 37-річного сина. Також ми писали, що на Одещині військовослужбовець побив свою дочку та отримав штраф

Одеса вбивство конфлікт Одеська область Новини Одеси інцидент
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
