Біля одного із будинків в Одесі загинула молода жінка

Трагедія на Марсельській — загинула 22-річна одеситка
У Пересипському районі Одеси знайшли мертвою 22-річну жінку. Її тіло виявили біля багатоповерхівки на вулиці Марсельській. Правоохоронці працюють на місці та з’ясовує всі деталі трагедії.
Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.
Трагедія в Одесі
Трагедія сталася вдень біля житлового будинку на Марсельській у Пересипському районі Одеси. Там перехожі помітили тіло молодої жінки та викликали правоохоронців. Поліцейські швидко прибули на місце події й встановили, що загиблій було 22 роки. За попередніми даними, вона вистрибнула з вікна сходового майданчика, розташованого на сімнадцятому поверсі будинку. Обставини падіння зараз перевіряють слідчі.
Правоохоронці продовжують огляд території та опитують мешканців. Вирішується питання щодо внесення інформації до ЄРДР за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло жінки направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.
