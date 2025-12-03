Біля одного із будинків в Одесі загинула молода жінка

Багатоповерхівка в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Пересипському районі Одеси знайшли мертвою 22-річну жінку. Її тіло виявили біля багатоповерхівки на вулиці Марсельській. Правоохоронці працюють на місці та з’ясовує всі деталі трагедії.

Про це повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

Реклама

Читайте також:

Трагедія в Одесі

Трагедія сталася вдень біля житлового будинку на Марсельській у Пересипському районі Одеси. Там перехожі помітили тіло молодої жінки та викликали правоохоронців. Поліцейські швидко прибули на місце події й встановили, що загиблій було 22 роки. За попередніми даними, вона вистрибнула з вікна сходового майданчика, розташованого на сімнадцятому поверсі будинку. Обставини падіння зараз перевіряють слідчі.

Тіло жінки в Одесі. Фото: Головне управлінні Нацполіції Одещини

Правоохоронці продовжують огляд території та опитують мешканців. Вирішується питання щодо внесення інформації до ЄРДР за статтею про умисне вбивство з позначкою "самогубство". Тіло жінки направлять на судово-медичну експертизу, щоб встановити точну причину смерті.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Рівненщині судитимуть чоловіка, який скоїв смертельну ДТП — загинула дитина. Також ми писали, що внаслідок ворожого обстрілу загинула чемпіонка україни та Європи.