Трагедия на Марсельской — погибла 22-летняя одесситка

Трагедия на Марсельской — погибла 22-летняя одесситка

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 16:48
Возле одного из домов в Одессе погибла молодая женщина
Многоэтажка в Одессе. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Пересыпском районе Одессы нашли мертвой 22-летнюю женщину. Ее тело обнаружили возле многоэтажки на улице Марсельской. Правоохранители работают на месте и выясняют все детали трагедии.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

Читайте также:

Трагедия в Одессе

Трагедия произошла днем возле жилого дома на Марсельской в Пересыпском районе Одессы. Там прохожие заметили тело молодой женщины и вызвали правоохранителей. Полицейские быстро прибыли на место происшествия и установили, что погибшей было 22 года. По предварительным данным, она выпрыгнула из окна лестничной площадки, расположенной на семнадцатом этаже дома. Обстоятельства падения сейчас проверяют следователи.

В Одесі знайшли мертвою молоду жінку
Тело женщины в Одессе. Фото: Главное управлении Нацполиции Одесской области

Правоохранители продолжают осмотр территории и опрашивают жителей. Решается вопрос о внесении информации в ЕРДР по статье об умышленном убийстве с пометкой "самоубийство". Тело женщины направят на судебно-медицинскую экспертизу, чтобы установить точную причину смерти.

Напомним, мы сообщали, что на Ровенщине будут судить мужчину, который совершил смертельное ДТП — погиб ребенок. Также мы писали, что в результате вражеского обстрела погибла чемпионка Украины и Европы.

