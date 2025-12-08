Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Побив дочку й отримав тільки штраф — вирок військовому з Одещини

Побив дочку й отримав тільки штраф — вирок військовому з Одещини

Ua ru
Дата публікації: 8 грудня 2025 01:29
Вирок військовому з Одещини за побиття малолітньої доньки
Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині Татарбунарський районний суд визнав винним мобілізованого військовослужбовця у побиття своєї доньки. Провадження розглянули у спрощеному порядку, оскільки чоловік не заперечував своєї вини, йому призначили штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Військовий побив доньку

За матеріалами справи, інцидент стався ввечері 18 липня 2025 року у житловому будинку, де військовий тимчасово проживав під час відпустки. Між ним та його донькою виникла суперечка, яка швидко переросла у словесний конфлікт. Під час сварки донька зробила зауваження батькові, що викликало у нього різку реакцію.

Чоловік схопив доньку за руку вище ліктя, притиснувши пальцями, а потім і за волосся. Унаслідок цього на руці дівчини з’явилися синці. Експерти визначили їх як легкі тілесні ушкодження, що не становили загрози для здоров’я та зникають протягом кількох днів.

Яке рішення ухвалив суд

Враховуючи щире каяття, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику військовослужбовця, суд вирішив, що достатнім покаранням буде штраф. Солдата визнали винним за статтею умисне легке тілесне ушкодження. Він має сплатити 510 грн.

Нагадаємо, в Одесі винесли вирок жінці, яка брала участь у схемі постачання електротехнічного обладнання до Росії через іноземні компанії-посередники. Також ми писали, що в Одесі суд визнав винним невропатолога міського медцентру у схемі з фіктивним оформленням інвалідності.

суд домашнє насильство побиття Одеська область Новини Одеси судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації