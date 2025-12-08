Вирок військовому з Одещини за побиття малолітньої доньки

Суддівський молот. Фото ілюстративне: pexels

На Одещині Татарбунарський районний суд визнав винним мобілізованого військовослужбовця у побиття своєї доньки. Провадження розглянули у спрощеному порядку, оскільки чоловік не заперечував своєї вини, йому призначили штраф.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Військовий побив доньку

За матеріалами справи, інцидент стався ввечері 18 липня 2025 року у житловому будинку, де військовий тимчасово проживав під час відпустки. Між ним та його донькою виникла суперечка, яка швидко переросла у словесний конфлікт. Під час сварки донька зробила зауваження батькові, що викликало у нього різку реакцію.

Чоловік схопив доньку за руку вище ліктя, притиснувши пальцями, а потім і за волосся. Унаслідок цього на руці дівчини з’явилися синці. Експерти визначили їх як легкі тілесні ушкодження, що не становили загрози для здоров’я та зникають протягом кількох днів.

Яке рішення ухвалив суд

Враховуючи щире каяття, відсутність попередніх судимостей та позитивну характеристику військовослужбовця, суд вирішив, що достатнім покаранням буде штраф. Солдата визнали винним за статтею умисне легке тілесне ушкодження. Він має сплатити 510 грн.

