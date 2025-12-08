Приговор военному из Одесской области за избиение малолетней дочери

Судейский молот. Фото иллюстративное: pexels

В Одесской области Татарбунарский районный суд признал виновным мобилизованного военнослужащего в избиении своей дочери. Производство рассмотрели в упрощенном порядке, поскольку мужчина не отрицал своей вины, ему назначили штраф.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Военный избил дочь

По материалам дела, инцидент произошел вечером 18 июля 2025 года в жилом доме, где военный временно проживал во время отпуска. Между ним и его дочерью возникла ссора, которая быстро переросла в словесный конфликт. Во время ссоры дочь сделала замечание отцу, что вызвало у него резкую реакцию.

Мужчина схватил дочь за руку выше локтя, прижав пальцами, а затем и за волосы. В результате на руке девушки появились синяки. Эксперты определили их как легкие телесные повреждения, которые не представляли угрозы для здоровья и исчезают в течение нескольких дней.

Какое решение принял суд

Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие предыдущих судимостей и положительную характеристику военнослужащего, суд решил, что достаточным наказанием будет штраф. Солдата признали виновным по статье умышленное легкое телесное повреждение. Он должен заплатить 510 грн.

