Главная Одесса В Одессе осудили женщину за поставки электрооборудования в РФ

Ua ru
Дата публикации 7 декабря 2025 13:33
Приговор жительнице Одесской области за участие в схеме поставки электрооборудования в Россию
Правоохранители задержали женщину. Фото иллюстративное: Нацполиция

В Одессе вынесли приговор женщине, которая участвовала в схеме поставки электротехнического оборудования в Россию через иностранные компании-посредники. Женщина, которая работала финансовым директором в одесской фирме, полностью признала свою вину и получила наказание.

Об этом стало известно из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

Читайте также:

Как работала схема

По данным следствия, руководитель отдельных одесских предприятий разработал механизм, который позволял продолжать поставки в РФ. Для этого использовали иностранные компании — в частности, польскую и эстонскую, через которые формально отправляли продукцию. Фактическими получателями были российские бизнесмены, в том числе подконтрольные государству-агрессору.

Обсуждение маршрутов и документов происходило в закрытых чатах в мессенджерах. Участники схемы согласовывали детали, способы оплаты и советы от российских заказчиков по сокрытию поставок.

Из материалов следствия известно, что осужденная женщина, работала финансистом и обеспечивала работу всей документации. Она готовила контракты, инвойсы и контролировала движение средств. Следователи установили, что обвиняемая помогала создавать видимость легальности сделок, скрывая реальных партнеров.

Какой приговор суда для женщины

Суд признал женщину виновной в участии в преступной организации и пособничестве государству-агрессору. Ей назначили наказание в виде 5 лет лишения свободы и запретили в течение 10 лет заниматься предпринимательской деятельностью, связанной с продажей электротехнического оборудования. Позже наказание смягчили и суд освободил женщину от отбывания реального срока с испытанием на два года.

Напомним, в Одессе суд признал виновным невропатолога городского медцентра в схеме с фиктивным оформлением инвалидности. Также мы писали, что в Артемовске Донецкой области мужчина согласился на сотрудничество с РФ.

Одесса электроэнергия Одесская область Новости Одессы предприятия судебные решения
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
