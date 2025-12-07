Вирок мешканці Одещини за участь у схемі постачання електрообладнання до Росії

Правоохоронці затримали жінку. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі винесли вирок жінці, яка брала участь у схемі постачання електротехнічного обладнання до Росії через іноземні компанії-посередники. Жінка, яка працювала фінансовою директоркою в одеській фірмі, повністю визнала свою провину та отримала покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама

Читайте також:

Як працювала схема

За даними слідства, керівник окремих одеських підприємств розробив механізм, який дозволяв продовжувати поставки до РФ. Для цього використовували іноземні компанії — зокрема, польську та естонську, через які формально відправляли продукцію. Фактичними отримувачами були російські бізнесмени, у тому числі підконтрольні державі-агресору.

Обговорення маршрутів і документів відбувалося в закритих чатах у месенджерах. Учасники схеми узгоджували деталі, способи оплати та поради від російських замовників щодо приховування поставок.

З матеріалів слідства відомо, що засуджена жінка, працювала фінансисткою і забезпечувала роботу всієї документації. Вона готувала контракти, інвойси та контролювала рух коштів. Слідчі встановили, що обвинувачена допомагала створювати видимість легальності угод, приховуючи реальних партнерів.

Який вирок суду для жінки

Суд визнав жінку винною в участі у злочинній організації та пособництві державі-агресору. Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та заборонили протягом 10 років займатися підприємницькою діяльністю, пов’язаною з продажем електротехнічного обладнання. Пізніше покарання пом’якшили й суд звільнив жінку від відбування реального строку з випробуванням на два роки.

Нагадаємо, в Одесі суд визнав винним невропатолога міського медцентру у схемі з фіктивним оформленням інвалідності. Також ми писали, що в Артемівську Донецької області чоловік погодився на співпрацю із РФ.