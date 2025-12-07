Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Компанії
Львів
Медцентр
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса В Одесі засудили жінку за постачання електрообладнання до РФ

В Одесі засудили жінку за постачання електрообладнання до РФ

Ua ru
Дата публікації: 7 грудня 2025 13:33
Вирок мешканці Одещини за участь у схемі постачання електрообладнання до Росії
Правоохоронці затримали жінку. Фото ілюстративне: Нацполіція

В Одесі винесли вирок жінці, яка брала участь у схемі постачання електротехнічного обладнання до Росії через іноземні компанії-посередники. Жінка, яка працювала фінансовою директоркою в одеській фірмі, повністю визнала свою провину та отримала покарання.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

Реклама
Читайте також:

Як працювала схема

За даними слідства, керівник окремих одеських підприємств розробив механізм, який дозволяв продовжувати поставки до РФ. Для цього використовували іноземні компанії — зокрема, польську та естонську, через які формально відправляли продукцію. Фактичними отримувачами були російські бізнесмени, у тому числі підконтрольні державі-агресору.

Обговорення маршрутів і документів відбувалося в закритих чатах у месенджерах. Учасники схеми узгоджували деталі, способи оплати та поради від російських замовників щодо приховування поставок.

З матеріалів слідства відомо, що засуджена жінка, працювала фінансисткою і забезпечувала роботу всієї документації. Вона готувала контракти, інвойси та контролювала рух коштів. Слідчі встановили, що обвинувачена допомагала створювати видимість легальності угод, приховуючи реальних партнерів.

Який вирок суду для жінки

Суд визнав жінку винною в участі у злочинній організації та пособництві державі-агресору. Їй призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та заборонили протягом 10 років займатися підприємницькою діяльністю, пов’язаною з продажем електротехнічного обладнання. Пізніше покарання пом’якшили й суд звільнив жінку від відбування реального строку з випробуванням на два роки. 

Нагадаємо, в Одесі суд визнав винним невропатолога міського медцентру у схемі з фіктивним оформленням інвалідності. Також ми писали, що в Артемівську Донецької області чоловік погодився на співпрацю із РФ

Одеса електроенергія Одеська область Новини Одеси підприємства судові рішення
Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації