Одеса: лікаря засудили за схему фіктивної інвалідності для "броні"

В Одесі суд визнав винним невропатолога міського медцентру у схемі з фіктивним оформленням інвалідності, щоб звільнити чоловіка призовного віку від мобілізації. Медик у змові з іншими учасниками допомагав подружжю зібрати підроблені медичні документи.

Про це стало відомо з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

В Одесі лікар придумував діагнози

Згідно з матеріалами слідства, схема будувалася на тому, що близьким родичам чоловіків призовного віку за гроші "створювали" тяжкі хвороби, щоб через МСЕК оформити інвалідність, яка дає підстави для звільнення від мобілізації.

У цій справі мовиться про подружжя з Одеси. Чоловік підлягав призову, а його дружині організували фіктивний діагноз важкого ураження кульшових суглобів. Для цього, за матеріалами провадження, до схеми залучили травматологів, інших спеціалістів і посередників. Вони оформляли довідки й виписки заднім числом, готували рентгенівські знімки, виписки зі стаціонару та інші документи, які мали створити враження тривалої й серйозної хвороби.

Роль невропатолога полягала в тому, що він отримував уже зібраний пакет паперів, опрацьовував його та готував направлення на МСЕК. Крім того, він інструктував жінку, як поводитися на комісії, які скарги озвучувати, які назви лікарень і лікарів запам’ятати, щоб не викликати підозр.

Яке покарання за фіктивну інвалідність

У суді лікар повністю визнав вину. Судді кваліфікував його дії статтею — перешкоджання законній діяльності ЗСУ. Невропатолог отримав 5 років позбавлення волі, але його звільнили від відбування покарання з випробуванням строком на 3 роки. У цей період він повинен перебувати під контролем органу пробації, не виїжджати за кордон без дозволу та повідомляти про зміну місця проживання або роботи.

Нагадаємо, у Кіровоградській області судили чоловіка, який умисно ухилився від мобілізації, відмовившись від бойової повістки. Також Франківський районний суд Львова обрав запобіжний захід чоловіку, якого підозрюють у вбивстві військового територіального центру комплектування.