Україна
Головна Одеса Військовий побив літнього перехожого — що вирішив одеський суд

Військовий побив літнього перехожого — що вирішив одеський суд

Ua ru
Дата публікації: 6 грудня 2025 01:36
В Одесі покарали військового за легкі тілесні ушкодження пенсіонеру
Суддя з молотком. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі військовослужбовець просто посеред вулиці вдарив літнього чоловіка. За це його судили. Обвинувачений визнав свою вину та погодився на спрощений розгляд. Попри це покарання уникнути не вдалося.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Читайте також:

Деталі справи

Подія сталася ввечері біля будинку №21 на вулиці Богдана Хмельницького в Одесі. Військовослужбовець, діючи умисно, вдарив потерпілого відкритою долонею по обличчю. У чоловіка похилого віку діагностували легке тілесне ушкодження — синець у ділянці лівої вилиці.

Під час дізнання обвинувачений визнав провину, не заперечував встановлені факти. Крім того, він подав заяву про розгляд обвинувального акта в спрощеному порядку.

Як покарали

Суддя врахував щире каяття та сприяння слідству як пом’якшувальні обставини. Обтяжувальною обставиною стало те, що удар нанесено людині похилого віку. З огляду на характер правопорушення, відсутність попередніх судимостей і молодий вік військовослужбовця суд призначив покарання у межах санкції статті. Йому визначили штраф у розмірі п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 850 гривень.

Запобіжний захід не обирали, а речові докази вирішили залишити при матеріалах провадження.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині судили військового, який незаконно зберігав вдома зброю та вибухівку. Ще один військовий з області отримав вирок за те, що проник у чуже житло.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
