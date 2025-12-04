Відео
Головна Одеса На Одещині військовий проник у чуже житло — як покарав суд

На Одещині військовий проник у чуже житло — як покарав суд

Ua ru
Дата публікації: 4 грудня 2025 01:36
Вирок солдату за незаконне проникнення до житла в Любашівці
Молоток судді. Фото ілюстративне: iStock

У Любашівці військовослужбовець незаконно проник до чужого житла. У зв'язку з цим поліція порушила кримінальну справу. На суді обвинувачений визнав провину й погодився на розгляд без своєї участі. Після ретельного вивчення всіх матеріалів ухвалили вирок.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Інцидент стався пізно ввечері. Солдат, який служив у стрілецькому підрозділі, проходив повз подвір’я знайомого будинку та вирішив проникнути всередину. Він зайшов на територію через незачинені ворота, а потім зламав навісний замок на дверях і потрапив до житла. Власника не було вдома, але дії військовослужбовця порушили гарантоване законом право на недоторканність житла.

Під час слухання чоловік визнав провину та погодився на спрощений розгляд. Потерпілий також дав згоду, тому справу розглядали матеріали без виклику сторін.

Як покарали

Суд встановив, що обставини доведені, а дії обвинуваченого підпадають під ч.1 ст.162 КК України — незаконне проникнення до житла. Під час призначення покарання феміда врахувала, що обвинувачений раніше неодноразово притягувався до відповідальності та вже мав чинний вирок за аналогічний проступок. Також зважили на щире каяття та відсутність обтяжуючих обставин.

За новий епізод йому визначили 2 роки обмеження волі. Оскільки проступок він вчинив до ухвалення попереднього вироку, покарання об’єднали за правилами сукупності правопорушень. У підсумку чоловіку призначили остаточний строк — 4 роки і 1 місяць позбавлення волі.

Нагадаємо, ми повідомляли, що на Одещині покаради військового, який вкрав рюкзак з чужого авто. Також ми писали, що в Одеській області солдат влаштував смертельну ДТП — що вирішив суд.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
