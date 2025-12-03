Відео
На Одещині військовий вкрав сумку з машини — що вирішив суд

На Одещині військовий вкрав сумку з машини — що вирішив суд

Дата публікації: 3 грудня 2025 01:36
Вирок військовому за крадіжку в Ізмаїлі під час воєнного стану
Суддя з молотком у руці. Фото ілюстративне: iStock

В Ізмаїлі військовослужбовець вкрав рюкзак і телефон із припаркованого автомобіля. Чоловік визнав провину і розповів про деталі злочину. Суд врахував попередні судимості та те, що він перебував на іспитовому строку. У підсумку покарання склали за сукупністю вироків.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Подія сталася на проспекті Миру в Ізмаїлі. Солдат, призваний під час мобілізації, помітив незачинений автомобіль "Daewoo" біля під’їзду будинку № 29. Усвідомлюючи наслідки своїх дій та переконавшись, що за ним ніхто не спостерігає, він заліз усередину та взяв рюкзак "Lotto". У ньому був мобільний телефон Samsung Galaxy S23+ вартістю 21 749,66 грн та особисті речі. Після цього він зник. Викраденим майнов зловмисник розпорядився на власний розсуд.

Під час судового розгляду обвинувачений повністю визнав провину та детально описав події. Він заявив про щире каяття і сприяв слідству. Потерпілий попросив розглянути справу без нього. Оскільки всі учасники погодилися з обставинами, суд не досліджував додаткові докази.

Як покарали

Суд зважив на те, що злочин стався в умовах воєнного стану та був скоєний повторно. Також у чоловіка кілька непогашених судимостей за крадіжки. А новий злочин він учинив під час іспитового строку. За ч. 4 ст. 185 КК України суд призначив п’ять років ув’язнення. З урахуванням попереднього вироку від вересня 2025 року остаточний строк становить п’ять років і вісім місяців.

Після набрання вироком законної сили арешт з майна скасують, а вилучені речі — телефон, ключі та рюкзак — повернуть власнику. З обвинуваченого також стягнуть 1 337,10 грн витрат за проведення експертизи.

Нагадаємо, ми повідомляли, що у Києві судили чоловіка, який за гроші підпалив авто військових. Також ми писали про те, що на Одещині вирок отримав військовий, який двічі проігнорував рішення суду.

Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
