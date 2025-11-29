Відео
Головна Одеса На Одещині військовий двічі порушив рішення суду — як покарали

На Одещині військовий двічі порушив рішення суду — як покарали

Дата публікації: 29 листопада 2025 01:36
Роздільна: військовослужбовця оштрафували за невиконання рішення суду
Молоток судді на паперах. Фото ілюстративне: iStock

У Роздільній на Одещині військовослужбовця оштрафували за умисне невиконання постанови суду. Він двічі сідав за кермо, попри чинну заборону. Обвинувачений визнав провину й розкаявся. Суд врахував обставини та призначив грошове покарання.

Про це Новини.LIVE дізналися з Єдиного реєстру судових рішень.

Деталі справи

Роздільнянський районний суд Одеської області розглянув справу матроса, який проігнорував рішення про позбавлення права керування транспортом. Чоловіка раніше оштрафували за грубе порушення правил дорожнього руху та заборонили сідати за кермо на п’ять років. Постанова набрала чинності і він був належним чином ознайомлений із її змістом. Попри це, військовий керував автомобілем FIAT Ducato в Роздільній, де його зупинили поліцейські. За це на нього склали черговий протокол.

Згодом ситуація повторилася. Він знову їхав містом за кермом ВАЗ 21070, хоча заборона залишалась чинною. Обидва випадки суд розцінив як умисне невиконання рішення, що підриває авторитет правосуддя. Під час засідання обвинувачений повністю визнав провину, пояснивши, що усвідомлював наявність заборони.

Як покарали

Прокурор просив суд призначити штраф. З огляду на щире каяття, відсутність судимостей і наявність малолітньої дитини, суд обмежився грошовим покаранням. Чоловіка визнали винним за частиною 1 статті 382 Кримінального кодексу — умисне невиконання постанови суду. Йому призначили штраф у розмірі 10 200 гривень, що відповідає шістстам неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Речові докази та процесуальні витрати у справі відсутні, запобіжний захід не застосовувався.

Нагадаємо, ми повідомляли про те, як на Одещині покарали військового, який продавав гранати. Також ми писали про те, що обвинуваченому у вбивстві Ганула продовжили запобіжний захід.

Одеса суд Одеська область Новини Одеси покарання судові рішення
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
