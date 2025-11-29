Раздельная: военнослужащего оштрафовали за невыполнение решения суда

Молоток судьи на бумагах. Фото иллюстративное: iStock

В Раздельной Одесской области военнослужащего оштрафовали за умышленное невыполнение постановления суда. Он дважды садился за руль, несмотря на действующий запрет. Обвиняемый признал вину и раскаялся. Суд учел обстоятельства и назначил денежное наказание.

Об этом Новини.LIVE узнали из Единого реестра судебных решений.

Детали дела

Раздельнянский районный суд Одесской области рассмотрел дело матроса, который проигнорировал решение о лишении права управления транспортом. Мужчину ранее оштрафовали за грубое нарушение правил дорожного движения и запретили садиться за руль на пять лет. Постановление вступило в силу и он был должным образом ознакомлен с его содержанием. Несмотря на это, военный управлял автомобилем FIAT Ducato в Раздельной, где его остановили полицейские. За это на него составили очередной протокол.

Впоследствии ситуация повторилась. Он снова ехал по городу за рулем ВАЗ 21070, хотя запрет оставался в силе. Оба случая суд расценил как умышленное невыполнение решения, что подрывает авторитет правосудия. Во время заседания обвиняемый полностью признал вину, объяснив, что осознавал наличие запрета.

Как наказали

Прокурор просил суд назначить штраф. Учитывая искреннее раскаяние, отсутствие судимостей и наличие малолетнего ребенка, суд ограничился денежным наказанием. Мужчину признали виновным по части 1 статьи 382 Уголовного кодекса — умышленное невыполнение постановления суда. Ему назначили штраф в размере 10 200 гривен, что соответствует шестистам необлагаемым минимумам доходов граждан. Вещественные доказательства и процессуальные издержки по делу отсутствуют, мера пресечения не применялась.

